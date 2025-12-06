Realitatea Plus și Realitatea.net, demers fără precedent în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Românii de rând pot transmite mesaje direct către cel sau cea care va conduce cel mai important oraș al României.

Vom organiza o campanie fără precedent în istoria televiziunii din România, iar mesaje primite de la telestecatori și urmăritori vor fi citite în direct de la Centrul de Comandă organizat la Televiziunea Poporului.

Trimiteți mesaje pe Whatsapp la numărul de telefon 0730.555.014, iar jurnaliștii Realitatea Plus le vor citi în direct.

Ne dorim să știm exact cu ce probleme vă confruntați, ce așteptări aveți de la viitorul primar. Continuăm să fim în continuare în slujba voastră.