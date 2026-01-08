Teama de impozite mai mari a schimbat radical comportamentul românilor! Mii de oameni au luat cu asalt ghișeele serviciilor de înmatriculări auto pentru a renunța la mașinile pe care nu le mai folosesc. Vehiculele vechi, poluante sau cu motoare mari au ajuns primele la radiere, iar angajații fac față cu greu valului de solicitări.

În Mehedinți, serviciul de înmatriculări auto se confruntă cu un număr foarte mare de solicitări pentru radierea mașinilor. Proprietarii vin hotărâți să renunțe la autoturismele pe care nu le mai folosesc, dar pentru care ar trebui să plătească impozite tot mai mari.

„Am trei autoturisme de radiat și mai am încă trei pe care le dețin. Nu le folosim pe toate și acum, dacă tot s-au scumpit, mai renunțăm la ele, că nu avem posibilități”, spune un roman.

„Este din 2004… și trebuie s-o radiez, că n-am ce să fac”, a declarat un altul.

Numărul solicitărilor a explodat față de o perioadă obișnuită, ceea ce a pus presiune pe personalul deja redus al serviciului.

„Având în vedere că la compartimentul de înmatriculări avem decât doi lucrători, datorită faptului că ceilalți au pensionat și nu mai… nu mai avem personal, încercăm să ajutăm la compartimentul de permise cu încă un ghișeu să se ocupe doar de radieri.”, a declarat Ionuț Cioplea, șef Serviciu Permise și Înmatriculări.

