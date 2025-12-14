Pentru încă doi ani de acum încolo, Guvernul vrea să umple găurile bugetare cu bani de la românii care au muncit o viață întreagă. Este vorba despre contribuția la sănătate pe care o plătesc pensionarii, dar și alte categorii de români. Impozitul suplimentar se aplică până la finalul lui 2027, iar lunar oamenii pierd sume importante de bani.

Salariile românilor cresc pe hârtie, dar în realitate suma este înghițită de creșterile de prețuri! Ultimele date publicate de INS arată că în octombrie salariul mediu a ajuns la puțin peste 5.400 de lei, o creștere cu doar 50 de lei față de luna precedentă, arată o analiza Realitatea Plus.

Deși în statistici oamenii trăiesc bine, analiștii spun că lunar oamenii pierd indirect intre 200 și 500 de lei din inflație, accize, TVA și taxe.

De fapt, coșul de consum arată cânt de mare este diferența dintre venituri și cheltuieli. În timp ce o persoană singură are nevoie de puțin peste 4.300 de lei doar pentru cheltuielile lunare, o familie cu doi copii are nevoie de peste 11.000 de lei.

La un calcul simplu, o familie în care ambii încasează un salariu mediu observăm că suma totală rămâne sub coșul de consum.