De la 1 noiembrie această taxă se adaugă automat la fiecare kilowatt consumat și afectează toate gospodăriile și firmele. Ordinul ANRE care stabilește asta a fost publicat pe 22 octombrie și se aplică de luna viitoare.

Concret, potrivit Ordinului ANRE nr. 66/2025, valoarea taxei crește la 0,0136 lei/kWh (fără TVA) începând cu 1 noiembrie 2025. Ordinul înlocuiește unul mai vechi și obligă toți furnizorii să aplice această taxă în facturile emise după 1 noiembrie.

Această taxă este un fel de sprijin pentru firmele care produc simultan energie electrică și căldură. La începutul anului, taxa era de doar 0,00333 lei/kWh, în iunie a crescut la 0,00684 lei/kWh, iar acum ajunge la 0,0136 lei/kWh. Cu alte cuvinte, s-a triplat în șapte luni și este de peste patru ori mai mare decât la începutul lui 2025.

Dacă o gospodărie consumă în medie 150 kWh pe lună, creșterea acestei taxe înseamnă un cost suplimentar de aproximativ 1,50–2 lei pe lună (fără TVA). În martie 2025, taxa era: 150 kWh × 0,00333 lei = 0,50 lei/lună Din noiembrie 2025, taxa va fi: 150 kWh × 0,0136 lei = 2,04 lei/lună.

Pentru o casă, diferența este mică, dar pentru firme mari sau industrii, costul suplimentar poate fi de mii de lei pe lună, în funcție de cât consumă.

Ce este „contribuția pentru cogenerare”?

Această taxă merge către firmele care produc în același timp electricitate și căldură, reducând pierderile și poluarea.

În teorie, banii ar trebui să ajute la modernizarea centralelor care dau căldură orașelor — cum sunt ELCEN în București sau CET-urile din Oradea, Iași, Cluj sau Constanța. În realitate, consumatorii plătesc o taxă care se poate schimba la fiecare trei luni, în funcție de cât e nevoie pentru finanțarea acestui sistem.

Așadar, de la 1 noiembrie, facturile la curent vor crește, chiar dacă prețurile plafonate rămân. Nu din cauza energiei în sine, ci din cauza taxelor ascunse pe fiecare kilowatt. Contribuția pentru cogenerare este una dintre ele și a crescut de peste patru ori față de începutul anului.