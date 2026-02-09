România continuă să conducă topurile europene la capitolul scumpiri, iar inflația rămâne de câteva ori mai mare decât media Uniunii Europene. Într-un context în care costul vieții crește accelerat, tot mai mulți români au ajuns să caute soluții dincolo de granițele țării, fie în statele vecine, fie pe platforme online din străinătate, în încercarea de a-și proteja bugetul de familie.

Pentru numeroase gospodării, cumpărăturile au devenit o provocare permanentă, iar găsirea unor prețuri acceptabile a ajuns o activitate consumatoare de timp. Ofertele din supermarketurile românești sunt tot mai puține și mai puțin atractive, în timp ce aceleași lanțuri comerciale practică prețuri mai mici și promoții mai consistente în magazinele lor din afara țării.

Românii pornesc la „vânătoarea” de prețuri bune în țările vecine

Cu o inflație care depășește de cinci ori media zonei euro, mulți români nu mai așteaptă soluții interne și au început să caute alternative reale în afara țării. Pentru unii, cumpărăturile peste graniță nu mai reprezintă o escapadă ocazională, ci o strategie de supraviețuire economică. În paralel, tot mai mulți se plâng că produsele de pe rafturile românești sunt scumpe și de calitate slabă, ceea ce îi determină să caute variante mai bune în alte state.

Pe rețelele de socializare, discuțiile despre cumpărăturile în străinătate au devenit tot mai frecvente. Internauții schimbă informații, recomandări și ponturi despre locurile unde pot găsi prețuri mai mici și produse mai bune.

Românii povestesc unde găsesc prețuri mai mici și calitate mai bună

O dezbatere recentă pe un grup de Facebook dedicat optimizării bugetului de familie a strâns sute de comentarii. Totul a pornit de la întrebarea unui utilizator: „Bună seara. A practicat cineva cumpărpturi de la vecinii bulgari, unguri etc? Mulțumesc!”.

Răspunsurile au venit imediat, iar oamenii au împărtășit experiențe din mai multe țări.

Un internaut a explicat că în Bulgaria merită cumpărate doar anumite produse: „Din Bulgaria numai produse de lux se cumpără Tabac și motorină și ceva apă îmbuteliată restul produselor sunt mai scumpe”.

Altul a recomandat Bosnia și Herțegovina: „Bosnia Herțegovina. Acolo prețurile sunt mai decente ca la noi, sau țările din jur. Doar că nu poți aduce unele produse în țările Schengen, doar cu limită”.

Un alt utilizator a vorbit despre Turcia: „În Turcia sunt mai ieftine produsele, dar merita drumul doar dacă dorești sa îți faci o vacanță acolo. Noi mergem foarte des la Istanbul pentru ca e un oraș ieftin și găsești cazare și mâncare la prețuri decente”.

Despre Bulgaria, cineva a punctat diferențele la tutun: „La bulgari țigările sunt mai ieftine cu 12-14 lei/pachet. E permis 4 cartușe de persoană”.

Un alt român a povestit că merge regulat la cumpărături la Ruse: „Mergem cam o dată pe lună la cumpărături la Ruse, în Lidl și Metro. Nu este mare diferență la preț, dar este foarte mare diferența la calitatea produselor. Plus că noi luăm produsele lor bulgărești nu cele care sunt și la noi pentru că de la noi mezelurile, lactatele și chiar legumele sunt pline de chimicale și nu le putem consuma”.

Comentariul a fost completat de altcineva: „La fel si noi, pentru produsele locale bulgărești. În special lactatele care sunt mult mai calitative. Mai cumpărăm tigări care și acum chiar dacă au trecut la euro tot se merită mai bine ca în România”.

Republica Moldova a fost și ea menționată: „În Republica Moldova se merită să faci cumpărături, prețurile mici și calitate bună”.

Un alt utilizator a detaliat: „Moldova pentru peștele congelat la prețuri mici, bomboanele de la Bucuria la jumătatea de preț, 3 sticle de vin/ adult, 2 pachete de țigări. Conform legii nu ai voie decât cu pește nu cu alte animale, dar doamne ce bune sunt salamurile lor uscate! Și eu îmi cumpăr produse pentru casă și îngrijire rusești. Ieftine și super bune”.

Ungaria este o altă destinație preferată: „Din Ungaria iau mezeluri de porc fără potențiatori și alte minunății, slănină, șuncă, costiță afumate. Tot de acolo și diferite tipuri de brânzeturi la prețuri bune plus produse specific ungurești”.

Un alt internaut a recomandat un lanț de supermarketuri: „Recomand Tesco, sunt produse cu 75% reducere în fiecare weekend. Merg de vreo două ori pe lună și se merită”.

Serbia a fost și ea menționată: „Ungaria și Serbia (de fapt cam toată Uniunea Europeană în afară de Bulgaria) are acces la produse similare cu ale noastre, dar cu sortimente variate (gen Coca Cola fără cofeină) și calitate net superioară. Din Serbia am luat Nutella made în Italia, iar de la noi made în Polonia. Au o atenție mai deosebită față de cei cu alimentație diferită gen fără gluten, lactoză, veggie etc și deși suntem în 2026 încă suntem privați de multe produse și de calitate superioară”.

Un alt utilizator a menționat Ucraina: „În Ucraina, la Cernăuți”.

România, lider european la inflație

Datele Eurostat arată că România rămâne țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. În luna decembrie, rata inflației a ajuns la 8,6%, în timp ce media din zona euro a fost de 1,9%. Pe tot parcursul anului 2025, inflația din România s-a menținut aproape de 10%, în timp ce Bulgaria, de exemplu, a înregistrat o inflație de doar 2,3%.

