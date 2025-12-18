Președintele bolivian Rodrigo Paz, care și-a preluat mandatul luna trecută, a anunțat miercuri că guvernul său va elimina subvențiile pentru combustibil aplicate de o perioadă lungă de timp. Această măsură drastică este menită să consolideze conturile publice și să echilibreze bugetul de stat, grav afectat de costurile acestor facilități.

„Această măsură nu înseamnă un abandon din partea guvernului, ci înseamnă ordine și dreptate; o redistribuire reală, clară și transparentă”, a declarat președintele Boliviei în cadrul unei transmisiuni adresate întregii națiuni.

Deși președintele Paz a precizat că detaliile tehnice ale măsurii vor fi stabilite printr-un decret guvernamental viitor, eliminarea subvențiilor pare să se aplice imediat sectoarelor agricol și de afaceri. Această abordare confirmă declarațiile anterioare ale președintelui, care indicase că aceste domenii vor fi primele vizate de noua reformă economică.

Dificultăți de aprovizionare pentru compania petrolieră de stat

Președintele Paz a anunțat, de asemenea, că va permite importurile directe de motorină, în condițiile în care compania petrolieră de stat, YPFB, a întâmpinat dificultăți majore în asigurarea aprovizionării.

Bolivia menținuse prețurile la combustibil înghețate încă din anul 2006, un litru de motorină costând 3,72 bolivianos ($0,54), iar benzina premium 3,74 bolivianos. Odată cu noua măsură, prețurile vor crește spectaculos: motorina va ajunge la 9,80 bolivianos pe litru, în timp ce benzina premium va costa 6,96 bolivianos pe litru.

Ministrul Hidrocarburilor, Mauricio Medinaceli, a precizat că aceste noi tarife vor fi fixate pentru o perioadă de șase luni, deși nu a exclus posibilitatea unor ajustări ulterioare în funcție de evoluția pieței.

Rodrigo Paz a moștenit o economie aflată în plină criză și se confruntă acum cu negocieri dificile în legislativ pentru a trece reformele considerate de economiști drept vitale pentru stabilizarea finanțelor țării.