Proaspăt numit în funcția de șef la Finanțe, Tanczos Barna spune că statul caută bani pentru gaura din buget, iar ANAF pare să fie „vârful de lance” în aducerea de noi sume la visteria țării. Asta deși spune că cetățenii trebuie să fie protejați de noi creșteri ale prețurilor.

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a anunţat că a început identificarea măsurilor prin care Direcţia Antifraudă şi Autoritatea Vamală pot creşte eficienţa activităţilor de descurajare a evaziunii fiscale.

Potrivit lui Tanczos Barna, anul acesta este un an al solidarităţii, în care statul trebuie să exercite un control riguros al cheltuielilor publice.

„Deși e zi liberă, bugetul nu poate aștepta. Astăzi am avut mai multe intâlniri în care am discutat despre perspectivele macroeconomice pentru 2025, cu partenerii Ministerului Finanțelor.

Împreună cu conducerea ANAF am analizat modalitatea în care a atins un procent de realizare a obiectivelor de încasare de 98,9%, aducâd în plus 71 miliarde de lei față de încasările din 2023. Am început identificarea măsurilor prin care Direcția Antifraudă, respectiv Autoritatea Vamală pot crește eficiența acivităților de descurajare a evaziunii fiscale.

Anul acesta va fi anul solidarității, anul în care statul trebuie să exercite un control riguros al cheltuielilor publice. Reformele implementate de Guvern vor duce la crearea unui stat mai suplu, în slujba cetățeanului, un stat care este în același timp un partener corect al antreprenorior. Trebuie să continuăm măsurile de susținere a economiei, să menținem nivelul investițiilor şi să protejăm cetățenii de creșterea prețurilor”, a scris, pe Facebook, Tanczos Barna.