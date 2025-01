Bugetul pe 2025 prevede o reducere a cheltuielilor statului, urmând să fie diminuate bugetele Administrației Prezidențiale, Senatului și Camerei Deputaților, dar și realizate investiții masive în îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor publice, fiind pe creștere bugetele ministerelor Educației, Transporturilor, Sănătății și Mediului, a anunțat, marți seara, ministrul Finanțelor, Tanczos Barna.

‘Bugetul pe 2025 – un stat mai suplu și investiții masive. Am prezentat proiectul de buget în Coaliție și am avut primele discuții cu partenerii de guvernare. Am agreat că statul trebuie să reducă, în primul rând propriile cheltuieli. Astfel, bugetul Administrației Prezidențiale scade cu 10%, bugetul Senatului cu 5% și bugetul Camerei Deputaților cu 9%. În schimb, investim în viitor, în îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor publice. Bugetul pentru educație crește cu 10%, Ministerul Transporturilor va avea cu 20% mai mulți bani, Ministerul Sănătății va avea un buget mai mare cu 50% față de 2024, și Ministerul Mediului o creștere de 51%’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.



El a subliniat că banii alocați vor asigura continuarea investițiilor la autostrăzile Sibiu-Pitești, Sibiu-Făgăraș, Focșani-Bacău, Ploiești-Buzău, Buzău-Focșani și reabilitarea liniilor de cale ferată.

De asemenea, vor beneficia de fonduri proiectele de construcție a spitalelor regionale de urgență Craiova, Iași și Cluj, și vor fi avea investiții semnificative în sisteme de apă și canalizare, cât și în centrele de colectare selectivă a deșeurilor.



Bugetul va susține și Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar și digitalizarea universităților, dar și construcția de campusuri pentru învățământul dual.



‘Așa cum am promis, România va avea un buget cumpătat, prin care punem statul la dietă, care va asigura plata salariilor și pensiilor, investiții masive în economie și fonduri consistente pentru dezvoltarea localităților’, a punctat Tanczos Barna.