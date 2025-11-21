15.1 C
București
22/11/2025
Facebook Youtube

Suveraniștii strâng rândurile. Mesajul de unitate al lui Makaveli, după ce s-a retras în favoarea Ancăi Alexandrescu: „Voi continua această luptă, alături de doamna Anca Alexandrescu” – VIDEO

Suveraniștii strâng rândurile. Virgil Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, a transmis un mesaj de forță și unitate, după ce a anunțat în exclusivitate la Realitatea PLUS că se retrage din cursă în favoarea Ancăi Alexandrescu.

„Am luat decizia retragerii candidaturii în favoarea doamnei Anca Alexandrescu, dar și a acestui popor. Am ajuns la concluzia că acesta este cel mai bun lucru pentru unitate. Nu voi face greșeala celor de dinaintea mea, care, orbiți de orgolii, nu au înțeles că nu este vorba despre un individ, ci despre noi toți. Retragerea mea nu va fi una totală, ci voi continua această luptă, alături de doamna Anca Alexandrescu și ceilalți suveraniști, până în ultima zi a campaniei”, a transmis Makaveli.

 
Articolul precedentBolojan insistă că adoptarea pachetului fiscal 3 este vitală pentru finanțarea pe anul viitor și fondurile PNRR
Articolul următorGhiță, acuzat că a finanțat criminali. Președintele sârb Vučici apare în dosarul civililor din Sarajevo uciși în anii ’90 de bogați pasionați de vânătoarea de oameni

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau

MAI MULTE ARTICOLE
CUB

Ediție explozivă Culisele Statului Paralel la Televiziunea Poporului. Anca Alexandrescu, față...

Realitatea Financiara -
CUB

George Simion face apel la unitate și mobilizare, după ce Makaveli...

Realitatea Financiara -
Stirile Zilei

Bogdan Despescu, despre tăierile de salarii planificate de Bolojan: Este necesara...

Realitatea Financiara -