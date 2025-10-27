Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de remediere a unor avarii pe conductele rețelei de termoficare produse în mai multe zone.

Potrivit unui comunicat al Companiei Municipale Termoenergetica București transmis luni, furnizarea agentului termic a fost sistată către cinci puncte termice (79 de blocuri și un agent economic), de luni dimineața, până joi, ora 23:00, pentru lucrări de remediere a avariilor la rețeaua termică primară – conducta Dn 600 mm, pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2.

La rețeaua termică primară – conductă Dn 400/700 mm, pe Șoseaua Ștefan cel Mare și Bulevardul Lacul Tei din Sectorul 2 se vor executa lucrări de întregire a rețelei termice în cadrul Lotului 5 – Obiectiv 5 și, în paralel, de remediere a avariilor pentru care furnizarea agentului termic a fost sistată către zece puncte termice (102 blocuri), de luni dimineața, până miercuri, ora 23:00.

La rețeaua termică primară – conductă Dn 400/500 mm, pe Șoseaua Pantelimon și Strada Slt. Cristescu Dima din Sectorul 2, se vor face lucrări de remediere a avariilor ce impun sistarea furnizării agentului termic către șase puncte termice (98 de blocuri), de miercuri, ora 09:00, până vineri, ora 23:00.

Furnizarea agentului termic către nouă puncte termice (106 blocuri și un agent economic) este oprită, de luni dimineața, până miercuri, ora 23:00, pentru lucrări de remediere a avariilor la rețeaua termică primară – conducta Dn 600 mm, pe Bulevardul Alexandru Obregia din Sectorul 4.

La rețeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, pe Strada Sg. Nițu Vasile din Sectorul 4 se vor realiza lucrări de remediere a avariilor care impun sistarea furnizării agentului termic către opt puncte termice (95 de blocuri), de marți, ora 09:00, până joi, ora 23:00.

Furnizarea agentului termic către trei module termice, un punct termic și Spitalul Universitar a fost oprită, de luni dimineața, până vineri, ora 23:00, pentru lucrări de remediere a avariilor la rețeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, pe Strada Ana Davila din Sectorul 5.

La rețeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, pe Șoseaua Panduri din Sectorul 5 se vor realiza lucrări de remediere a avariilor ce impun oprirea furnizării agentului termic către două module termice și două puncte termice, de luni dimineața, până joi, ora 23:00.

Furnizarea agentului termic către două puncte termice (24 de blocuri) va fi sistată, de marți, ora 09:00, până miercuri, ora 23:00, pentru lucrări de remediere a unei avarii la rețeaua termică primară – racordul punctelor termice ‘5 Deșișului’și ‘SC 4/5’ – conductă Dn 300/200 mm, pe Strada Cetatea de Baltă din Sectorul 6.

La rețeaua termică primară – racordul modulelor OD6, T9 și al Grădiniței nr. 272 – conductă Dn 80 mm, pe Bulevardul Timișoara din Sectorul 6 se vor face lucrări de remediere a unei avarii la racordul Grădiniței nr. 272, ce impun sistarea furnizării agentului termic către două module (trei blocuri), de miercuri, ora 09:00, până joi, ora 22:00.

Furnizarea agentului termic va fi oprită, de joi, ora 09:00, până vineri, ora 22:00, pentru lucrări de remediere a unei avarii la rețeaua termică primară – racordul punctelor termice 5 și 5A Placare, conductă Dn 200 mm, pe Bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6.

Echipele de intervenție sunt în teren și vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operațiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate, anunță Termoenergetica.

Termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, ce este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, se explică în comunicatul citat.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442. Alte detalii se pot obține la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

SURSA: realitatea.net

Sursa: Realitatea Financiara