Consiliul Superior al Magistraturii a dat joi aviz negativ la proiectul de lege privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, votul a fostul unul covârșitor împotriva proiectului lui Bolojan, cu o singură abținere, cea a ministrului Justiției.

UPDATE – Potrivit surselor Realitatea Plus, votul privind un aviz negativ a avut o majoritatea covârșitoare, cu o abținere din partea ministrului Justiției, care, cel mai probabil, a crezut de cuviință să nu se pronunțe, având în vedere faptul că este membru al Guvernului.

După acest aviz, este blocaj total privind noua variantă a pensiilor speciale.

Avizul CSM trebuie luat în calcul atunci când proiectul ajunge din nou la CCR, înainte ca Guvernul să-și asume răspunderea. Modificările prevăd o perioadă de tranziție de 15 ani și ca pensia să fie până la maximum 70% din valoarea netă a indemnizației de magistrat.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Declarație explozivă a șefei Înaltei Curți de Casație și Justiției (ICCJ), Lia Savonea. Oficialul a declarat joi că va vota „categoric” împotriva noului proiect privind reforma pensiilor magistraților, dacă acesta va fi introdus pe ordinea de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Cu două zile în urmă, judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au respins varianta actualizată a reformei pensiilor speciale pentru magistrați. Decizia a fost luată cu unanimitatea celor prezenți la ședință. O decizie similară a fost anunțată însă și luni de Curtea de Apel București (CAB).

„Voi da un vot categoric împotrivă, deoarece asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu. (…) Toți au perceput-o ca fiind o presiune uriașă în ultima perioadă. Și eu cred la fel ca și colegii mei”, a declarat Savonea pentru un post TV. Declarația a fost făcută la intrarea în CSM, șefa instituției fiind întrebată în legătură cu posibilitatea ca avizarea proiectului modificat al pensiilor speciale să fie introdusă pe ordinea de zi.

Pe ordinea de zi a plenului nu se află avizarea proiectului, însă membrii Consiliului pot propune adăugarea acestui punct la începutul ședinței.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost publicat săptămâna trecută, în procedură de transparență decizională, iar CSM are termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraților va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. De asemenea, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Proiectul inițial al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, prin votul a cinci judecători – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Motivul invocat de cei cinci judecători este că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

Context

Luni și marți au avut loc adunările generale ale procurorilor și judecătorilor din întreaga țară, în cadrul cărora magistrații și-au exprimat pozițiile oficiale privind modificările propuse de Guvernul condus de Ilie Bolojan la legea pensiilor speciale.

După încheierea acestor consultări, concluziile și deciziile adoptate de instanțe și parchete urmau să fie transmise Consiliului Superior al Magistraturii, care trebuie să emită un aviz consultativ asupra proiectului. Deși acest aviz este obligatoriu din punct de vedere procedural, el nu are caracter decisiv, astfel că Executivul poate continua demersul legislativ chiar și în cazul unui aviz negativ.

În forma actuală, proiectul prevede ca pensiile magistraților să reprezinte 70% din ultimul salariu net. Față de varianta anterioară, respinsă de Curtea Constituțională, noua lege extinde perioada de tranziție la 15 ani. La finalul acestei perioade, vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor va fi de 65 de ani, la fel ca în cazul celorlalte categorii profesionale, cu unele excepții.