Odată cu majorarea salariului minim pe economie, românii se vor trezi și cu o serie de obligații fiscale majorate. De exemplu, valoarea punctului de amendă ar trebui să crească, dacă, în actualul context bugetar, Guvernul decide să nu înghețe această majorare, așa cum a mai procedat în trecut.

Ministerul Muncii a pus vineri, în transparență, proiectul privind creșterea salariului minim brut pe țară. Astfel, de la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește de la 4.050 de lei, cât este în prezent, la 4.325 de lei.

Majorarea ar putea atrage și creșterea valorii punctului de amendă, deci și a amenzilor pentru șoferi, care se calculează ca 5% din valoarea salariului minim.

Concret, dacă în prezent valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei, de la 1 iulie anul viitor va fi de 216,2 lei, dacă nu sunt operate modificări legislative, scrie Mediafax.

Majorarea salariului minim declanșează un întreg lanț de majorări ale unor taxe și obligații care se calculează în funcție de acesta.

Iată principalele elemente care se calculează în funcție de salariul minim:

1. Contribuții și Taxe (angajați și PFA)

CASS pentru dividende/alte venituri: Persoanele care obțin venituri din dividende, dobânzi sau investiții datorează CASS dacă depășesc plafoanele de 6, 12 sau 24 de salarii minime.

Contribuții pentru contracte part-time: Angajatorii trebuie să plătească contribuțiile sociale (CAS și CASS) la nivelul salariului minim, chiar dacă angajatul lucrează part-time și primește mai puțin.

Costul total al angajatorului: Taxele (CAM – Contribuția Asiguratorie pentru Muncă) sunt calculate direct proporțional cu salariul brut.

2. Amenzi și Sancțiuni

Punctul de amendă rutieră: Începând cu 2025, un punct de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut. Clasa I: 2-3 puncte (405 – 607,5 lei). Clasa a II-a: 4-5 puncte (810 – 1.012,5 lei). Clasa a III-a: 6-8 puncte (1.215 – 1.620 lei).

3. Alte Beneficii și Plăți