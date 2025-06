Aproximativ 1,45 milioane locuri de consum, 17% din total, au un consum mediu lunar mai mare de 255 kWh, unde prețul final facturat al energiei electrice nu poate depăși 1,3 lei/kWh, iar pentru aceștia, după 1 iulie, facturile ar putea să scadă cu 20%, a precizat vineri ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

„Din 8,7 milioane de locuri de consum casnic, peste 4 milioane, adică 46% din total, consumă în medie 46 kWh pe lună și plătesc la prețul plafonat 32 lei. Adică aproximativ 1 leu pe zi. E mult? E puțin? Judecați dumneavoastră. Alte 3,2 milioane, reprezentând 37% din total, consumă în medie 147 kWh pe lună, iar la prețul actual plafonat (0,80 lei/kWh) factura este 118 lei. Restul de 17%, aproximativ 1,45 milioane locuri de consum, au un consum mediu lunar mai mare de 255 kWh, unde prețul final facturat nu poate depăși 1,3 lei/kWh. Pentru aceștia, după 1 iulie, facturile ar putea chiar să scadă cu 20%, existând oferte acum în piață în jur de 1 leu/kWh”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

În ultimii trei ani, facturile au fost plafonate, iar România a avut al cincilea cel mai mic preț la energie electrică din UE, a subliniat ministrul de resort, arătând, de asemenea, că plafoanele de preț au rămas neschimbate, deși inflația a crescut semnificativ în această perioadă, la fel și salariul minim.

„După 1 iulie, toți consumatorii vulnerabili vor beneficia de un sprijin lunar din partea statului pentru reducerea facturilor la energie electrică. Este normal ca sprijinul statului să meargă către cei care nu își permit plata acestor facturi, așa cum se întâmplă în majoritatea statelor europene. Iar ceea ce poate face fiecare dintre dumneavoastră este să vă alegeți furnizorul cu oferta cea mai bună. Se face online, rapid și simplu. Analizăm și alte opțiuni pentru reducerea prețului la energie electrică, iar acestea vor fi parte din programul de guvernare”, a precizat șeful de la Energie.

El admite, totodată, că, după 1 iulie, pot exista creșteri ale prețului din facturi, în funcție de consum, furnizor, evoluția cererii și ofertei.

„Ca să avem facturi mai mici, ceea ce ne dorim cu toții, trebuie să creștem producția (oferta) de energie electrică prin investiții. În mandatul meu, în 2024, s-au pus în funcțiune 1251MW noi, cât în opt ani anteriori la un loc. Anul acesta, estimăm încă 2500MW, probabil cel mai bun an postdecembrist. Am reluat inclusiv investițiile în hidrocentralele blocate de decenii, cu toată opoziția din partea a 2-3 asociații de mediu, pentru un posibil aport de încă 700MW. Mai mult, între 2009-2022, România a închis peste 7000MW producție de energie în bandă (cărbune și gaz). Pe mandatul meu, în acești doi ani, nu am închis niciun grup energetic”, a mai arătat Burduja.

