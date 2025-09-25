Administrația Trump a anunțat miercuri implementarea acordului comercial dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, confirmând reducerea taxelor vamale pentru mașinile și componentele auto europene de la 27% la 15%, măsură aplicată retroactiv de la 1 august, transmite Reuters.

Departamentul Comerțului și Biroul Reprezentantului Comercial al SUA (USTR) au amendat legislația pentru a pune în aplicare Acordul cadru convenit la finalul lunii iulie, care prevede diminuarea tarifelor pentru majoritatea importurilor din UE, inclusiv automobile.

Totodată, anumite produse au fost exceptate de la noile taxe vamale: aeronavele și piesele de avion, compuși farmaceutici, precursori chimici și resurse naturale precum pluta.

Producătorii auto europeni urmează să primească notificările oficiale din partea autorităților americane în perioada următoare.

