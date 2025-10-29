Guvernul Statelor Unite a semnat marți un acord în valoare de 80 de miliarde de dolari cu Westinghouse Electric Co, vizând construcția de noi reactoare nucleare, într-un efort strategic de a răspunde cererii crescânde de electricitate alimentată de dezvoltarea accelerată a tehnologiilor de Inteligență Artificială, transmite Bloomberg. Proiectul implică, de asemenea, fondul Brookfield Asset Management și compania canadiană Cameco Corp.

Inițiativa susține ambițiile președintelui Donald Trump privind consolidarea poziției SUA în domeniul AI și dezvoltarea unei industrii nucleare capabile să concureze mai eficient cu China. Potrivit unui comunicat comun, parteneriatul va genera zeci de mii de noi locuri de muncă în Statele Unite.

Cererea tot mai mare de energie provine în special din sectorul centrelor de date, care, conform estimărilor BloombergNEF, își va dubla consumul până în 2035, ajungând la aproape 9% din totalul electricității consumate în țară. Această presiune asupra rețelelor energetice a dus la accelerarea planurilor de construire a unor noi unități de producție a energiei, deși reactoarele nucleare necesită ani de dezvoltare. În acest context, unele companii din industria tehnologică iau în calcul chiar redeschiderea unor centrale închise pentru a asigura rapid alimentarea cu energie.

Deși multe speranțe se îndreaptă spre reactoarele modulare mici, acordul semnat cu Westinghouse vizează reactoare nucleare de mare capacitate din seria AP1000. Modelul susține aproximativ 45.000 de locuri de muncă în 43 de state pentru fiecare centrală cu două unități, iar o extindere la nivel național ar putea depăși 100.000 de locuri de muncă în domeniul construcțiilor.

Industria nucleară americană a evoluat lent în ultimele decenii — doar două reactoare fiind finalizate în acest secol, la centrala Vogtle din Georgia, după întârzieri semnificative. În prezent, la nivel mondial funcționează șase reactoare AP1000, iar tehnologia este adoptată pentru proiecte noi în Polonia, Ucraina și Bulgaria.

„Acest program va consolida poziția Statelor Unite ca putere globală în domeniul energiei nucleare și va stimula exporturile de tehnologie Westinghouse la nivel internațional”, au subliniat companiile partenere.

Sursa: Realitatea Financiara