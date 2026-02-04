Piața de capital

Caută articole
20 feb. 2026, 21:13
Iulian Budușan
UE impune un prag maxim obligatoriu. Ce se schimbă pentru români?
20 feb. 2026, 19:11
Iulian Budușan
Exodul motoarelor: De ce a pierdut Mioveniul pariul cu noile modele Dacia în fața Turciei și Sloveniei
19 feb. 2026, 21:02
Iulian Budușan
Dacia „fuge” din România în 2026. Noile modele vor fi produse în Turcia și Slovenia
19 feb. 2026, 16:17
Iulian Budușan
Ilie Bolojan față în față cu sindicatele din energie. Care sunt cerințele?
19 feb. 2026, 16:11
Iulian Budușan
Guvernul salvează 5.000 de angajați. Decizie crucială pentru Damen, Liberty Galați și Romaero
Exodul motoarelor: De ce a pierdut Mioveniul pariul cu noile modele Dacia în fața Turciei și Sloveniei
20 feb. 2026, 19:11
Dacia „fuge” din România în 2026. Noile modele vor fi produse în Turcia și Slovenia
19 feb. 2026, 21:02
Ilie Bolojan față în față cu sindicatele din energie. Care sunt cerințele?
19 feb. 2026, 16:17
Guvernul salvează 5.000 de angajați. Decizie crucială pentru Damen, Liberty Galați și Romaero
19 feb. 2026, 16:11
Impozitul progresiv, între recomandările FMI și „nu este de actualitate” la București. Bolojan nu crede în sfaturi de la specialiști
19 feb. 2026, 10:10
Adio măriri de pensii și salarii? Datoria publică, o barieră în calea indexărilor până după 2028
18 feb. 2026, 19:33
Valul de radieri din 2025. De ce „închisul porților” nu trebuie să fie prima soluție pentru antreprenori
18 feb. 2026, 19:17
Noile modificări la asigurările RCA care vor duce la explozia prețurilor. Se creează și portițe pentru șoferii cu accidente multe
17 feb. 2026, 16:47
Datoria publică a României a depășit pragul critic de 60% din PIB
16 feb. 2026, 23:37
Combinatul Liberty Galați, scos la licitație. Preț de pornire de 709 milioane de euro pentru fostul Sidex
16 feb. 2026, 21:24
Radiografia Fiscală a Europei în 2026. În ce state UE sunt cele mai mari impozite pe venit
16 feb. 2026, 16:58
Cum resimte o familie recesiunea tehnică. Prețurile mai mari la alimente, energie, chirie și credite comprimă bugetele
13 feb. 2026, 15:41
Realitatea buzunarului gol. Cum ne explică guvernul că recesiunea este, de fapt, un succes
13 feb. 2026, 13:53
România în recesiune tehnică, Bolojan dă vina pe „greaua moștenire”: „În 2024 s-au tocat banii, acum construim fundația”
13 feb. 2026, 11:18
Recesiune tehnică 2026. De ce scade economia României și care sunt riscurile majore
13 feb. 2026, 11:14
Gigantul Azomureș, la pământ. De ce a fost pus pe pauză cel mai important producător de îngrășăminte al României
13 feb. 2026, 10:03
Situație explozivă la Complexul Energetic Oltenia. Minerii de la carierele care aparțin de CEO, în grevă - VIDEO
13 feb. 2026, 09:57
Avertisment dur: „Vine perioada de jale!”. Un om de afaceri anunță colapsul economic al României
12 feb. 2026, 10:26
Frații Pavăl preiau și Carrefour România pentru 823 de milioane de euro
12 feb. 2026, 09:52
Al doilea producător de bere din lume taie mii de joburi în favoarea Inteligenței Artificiale
12 feb. 2026, 08:52
Când ar putea fi limitat din nou adaosul comercial la alimentele de bază. Anunțul ministrului Florin Barbu
11 feb. 2026, 15:02
Studiu îngrijorător. Românii au un „gol” de 833 miliarde lei în asigurarea siguranței financiare a familiei
11 feb. 2026, 11:36
România, codașa Uniunii Europene și la investiții pe Bursă. Mai rău ca noi sunt doar bulgarii
11 feb. 2026, 11:32
Piața auto din UE, în 2025. De ce are succes o marcă ieftină, iar modelele electrice de lux nu mai sunt atractive
9 feb. 2026, 11:43
Coșul de cumpărături al României în 2025. Vindem tehnologie, dar rămânem dependenți de UE
9 feb. 2026, 09:47
Liber la metroul spre Aeroportul Otopeni. Guvernul a aprobat transferul terenurilor necesare pentru Magistrala 6
5 feb. 2026, 17:35
A8, Autostrada spre DNA. Moldova se unește mai repede cu Codul Penal decât cu Transilvania
5 feb. 2026, 17:03
Scad taxele pe casă și mașină? Anunțul premierului Ilie Bolojan
4 feb. 2026, 21:14
Senatul „strecoară” mărirea contribuțiilor la Pilonul 2. „Nota de plată” pentru pensiile private va crește la 6%
4 feb. 2026, 17:52
Probleme pe piața de curierat. Consiliul Concurenței verifică preluarea Cargus de către Sameday
4 feb. 2026, 16:35
Prețul aurului şi al argintului şi-a revenit marţi, după prăbuşirea istorică recentă
4 feb. 2026, 08:50
