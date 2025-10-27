FLORIAN COLDEA A AJUNS ÎN FAȚA MAGISTRAȚILOR. DAN TOCACI ȘI DORU TRĂILĂ, ACUZAȚI ȘI EI ÎN DOSAR, MUȚI ÎN FAȚA ÎNTREBĂRILOR JURNALISTEI ALESSIA PĂCURARU - VIDEO
Florian Coldea a ajuns azi în fața magistraților la Curtea de Apel București, în primul termen din dosarul statului paralel. Primul personaj din dosar care a sosit deja la CAB a fost Dan Tocaci, supranumit "șoferul statului paralel", care a refuzat timp de câteva minute bune să răspundă întrebărilor puse de jurnalista Realitatea Plus Alessia Păcuraru. Ulterior a sosit și avocatul caracatiței Romprest, Doru Trăilă, care a intrat în sală fără să răspundă întrebărilor ziariștilor.
Generalul Florin Coldea, fost număr doi în SRI, a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție, alături de fostul șef al Direcției Juridice a SRI, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă (decedat la finele lunii septembrie).
"Ne aflăm azi în camera preliminară, pentru verificarea unor surse asigurătorii. Este o procedură oarecum standard. Am dat curs acestei citații, o să vă spun câteva cuvinte când ies", a afirmat Coldea.
La Curtea de Apeal a ajuns Dan Tocaci, cel care intermedia întâlnirile generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă cu cei care încercau să scape de dosare. Acesta a refuzat să răspundă la întrebări.
Ulterior a ajuns și avocatul Doru Trăilă, un alt reprezentant al caracatiței de la Romprest. El și Tocaci sunt acuzați pentru constituirea de șantaj, trafic de influență, spălare de bani și constituirea de grup infracțional organizat.
De patru ori a fost prelungită măsura preventivă de control judiciar, iar aceasta a fost ridicată înainte de votul alegerilor prezidențiale.
sursă: Portalul instanțelor
Între 2018 și 2024, inculpații ar fi folosit influența dobândită în fostele funcții publice pentru a obține sume mari de bani sub aparența unor contracte de consultanță juridică, promițând „protecție” și soluții favorabile în dosare penale.
