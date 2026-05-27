Legea care interzice vânzarea companiilor de stat a fost adoptată în Parlament

Proiectul de lege al lui Daniel Zamfir (PSD) care intrezice vânzarea companiilor de stat a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

Legea a trecut cu 178 de voturi pentru, 103 împotrivă și 8 abțineri.

Surse politice, citate de Realitatea PLUS, spun că PNL și USR nu au votat această lege care merge la promulgare la președintele României Nicușor Dan.

Anterior, proiectul de lege care interzice înstrăinarea acțiunilor și activelor deținute de stat la companiile naționale a fost adoptat de Senat , pe 4 mai 2026, în calitatea sa de prim for sesizat. Ultimul cuvânt l-a avut însă Camera Deputaților.

Companiile strategice vizate

Proiectul vizează active considerate esențiale pentru economia și infrastructura națională.

Printre companiile menționate în discuțiile publice se numără instituții financiare, companii energetice și infrastructuri critice, ceea ce explică interesul ridicat în jurul acestui demers.