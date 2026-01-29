Avocata Adriana Georgescu și complicele acesteia au ajuns în spatele gratiilor, fiind acuzați că i-ar fi cerut 500.000 de euro unui om de afaceri pentru a-i „rezolva” problemele penale prin presupuse intervenții la nivelul celor mai înalte funcții în stat. Potrivit datelor din anchetă,citate de Realitatea Plus, în dosar sunt peste 140 de pagini de stenograme care o au în prim-plan pe Adriana Georgescu, cea care ar fi coordonat întreaga operațiune.

Din interceptări reiese că aceasta invoca frecvent faptul că se află în legătură directă cu „Nicușor” și „Ilie”, referiri pe care procurorii le consideră aluzii la președintele României și premierul Ilie Bolojan. Avocata din PNL ar fi susținut că prin aceștia poate interveni pentru a obține soluții favorabile în cauzele penale ale denunțătorului.

Adriana Georgescu invoca frecvent numele lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: A! Eu da, mă, eu sunt reglată oricum. Eu sunt în contact permanent cu amândoi. Dar au înce… au prins încredere în mine, că tot ce le-am zis eu de toată lumea au verificat și au început să mă asculte amândoi pentru că… mă obturase mizeria. Ca să nu mă văd eu… Bine, el mă obturase la CĂTĂLIN, dar… eu m-am…

TUCAN JEAN-PAUL: Și ce șanse sunt?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Cu ce? Cu mine și cu…? Cu mine îs bune, că eu m-am… Cu tine tre’ să văd ce dracu’, că… eu când am auzit că s-a umflat mai tare la tine, cu Europa…

TUCAN JEAN-PAUL: Păi, soro, acolo nici nu știu dacă mai putem să facem ceva, decât să vorbească…

(…)

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Eu tre’ să vorbesc cu NICUȘOR și cu ILIE sau cu MIRCEA dacă îl pune. Deci, am înțeles că până în martie rămâne VOINEAG.

(…)

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: E și variantă cu VOINEAG. Deci, șeful parchetului DNA rămâne până în martie. Dacă nu-l lasă partidele să pună șefii serviciilor, că de aia îi propun.

(…)

TUCAN JEAN-PAUL: Păi, ce să mai!? Că dacă mai ai puțin, e și…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Rămâne până în martie… dacă nu pune șefii serviciilor acum, ăia rămân până în martie și îi… se schimbă natural și tre’ să numească el șefi, procurorul-șef și șeful DNA-ului. E doar în pixul lui.

TUCAN JEAN-PAUL: Bine. Și poți cu ăștia să rezolvi problema acuma? În timp util, adică să nu mă…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Mă duc la ei pentru tine. Pentru mine nu m-am dus, dar pentru tine va trebui…

TUCAN JEAN-PAUL: Păi, ai mai zis că te mai duci odată la ei.

(…)

TUCAN JEAN-PAUL: Păi, bă, frate, dar aia e la un judecător. Tre’ să vorbească acolo.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Nu, eu tre’ să mă duc la NICUȘOR sau la ILIE să le spun ce ai făcut, pentru că ăsta n-a transmis. Ăsta a mâncat căcat cu kilogramul. Dar chiar… [neinteligibil]… chiar… Adică putea în… [expresie obscenă]… mea să facă ceva. El a… el a sperat că îl pune pe CĂTĂLIN. Adevărul ăsta e, că asta a fost joaca. Ia-l, că nu… nu pot să le amestec. [neinteligibil]…

(…)

TUCAN JEAN-PAUL: Păi și ce…? Eu te întreb… crezi că cu mine mai dura mult până să nu mă turtească?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, nu înțelegi că am urlat pe grup…

TUCAN JEAN-PAUL: Păi, sunt deja 4 luni de zile.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, nu înțelegi că am urlat pe grupuri că o să-l aresteze pe… [neinteligibil]…

(…)

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Că eu am dat în HELLVIG și în HUBERT ca la… [neinteligibil]… după aia tu te împaci? Păi, el știa despre mine. Eu m-am, eu m-am… n-ai văzut că… [neinteligibil]… eu am fugit… [neinteligibil]…? Dar eu am ținut legătura permanent cu NICUȘOR și cu BOLOJAN pe WhatsApp. Adică eu sunt… L-am băgat pe NICUȘOR pe toate grupurile mele. Sunt conectată la președinte… Îți dai seama… Trebuia să am protecție, în… [expresie obscenă]… mea! Dacă nu m-ai angajat la Cotroceni, măcar… dracu! Și NICUȘOR… în contact permanent. Și ILIE. De aia l-au și demis pe ăsta, că ăsta nu știe de ce a fost demis.

(…)

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Tu la nivelul ăsta te joci, mă!? Te duci dintr-o echipă în alta? Bă, și tu mi-ai zis…

TUCAN JEAN-PAUL: Stai, mă, dar se joacă cu libertatea noastră până la urmă!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, da! Cu viața noastră! Plus că eu sunt… eu sunt capul, eu… [neinteligibil]… Numai că eu îs deșteaptă, am intuit ce a făcut mizerii, am urlat pe grupuri să-l aresteze pe HUBERT pe grupurile interne, după aia l-am băgat pe NICUȘOR… i-am scris că nu mai suportam, l-am băgat pe toate grupurile… A rămas NICUȘOR pe toate grupurile mele de partid. Pe toate! Înțelegi? Și… și… [expresie obscenă]… mea. Și am rămas conectată permanent la ILIE și NICUȘOR. Păi, dar nu se putea altfel. Cum… [neinteligibil]…

TUCAN JEAN-PAUL: Bine, mă! Și când i-ai zis lu’ ILIE de mine, lu’ BOLOJAN, ce a zis?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, n-am vorbit pe WhatsApp de tine special. Eu am dat…

TUCAN JEAN-PAUL: Și nu te-ai întâlnit cu el?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Am rapoarte scrise și depuse din prima zi. Nu m-am întâlnit, că nu m-am dus la ușă. L-a… l-a demis pe mizeria asta abia de două zile.

TUCAN JEAN-PAUL: A! Păi și cât crezi că ar mai dura? Să urgentăm…

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi… Deci, tu… Eu am înțeles așa: că NICUȘOR nu poate să numească astăzi șefii serviciilor pentru că…

TUCAN JEAN-PAUL: Da, mă, dar ce legătură are numirea cu…?

Bilet scris de avocată cu defalcarea și termenele de plată a șpăgii.

În documente se regăsesc și discuții despre o posibilă revenire în țară a Laurei Codruța Kövesi într-o funcție de conducere în cadrul serviciilor de informații, aspect consemnat de procurori ca parte a încercării avocatei de a-și întări credibilitatea în fața interlocutorilor.

Surse judiciare precizează însă că nu există dovezi că avocata ar fi avut vreun contact real cu persoanele invocate. Procurorii susțin că aceasta s-ar fi folosit de numele unor oficiali pentru a obține sumele cerute.

Omul de afaceri care a denunțat întreaga schemă, Jean Paul Tucan, este implicat și în cazul DNA care se referă la corupția din portul Constanța și este fostul șef al PNL Năvodari.