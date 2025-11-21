Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a făcut publice statisticile actualizate privind construcția de autostrăzi și drumuri expres din România. Acesta a subliniat că, în prezent, CNAIR joacă un rol esențial, fiind considerată „motorul investițiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pistol a insistat asupra ideii că „CNAIR este motorul investițiilor din PNRR”, menționând că statisticile oficiale confirmă efortul uriaș depus.

„Cifrele validate confirmă efortul uriaș: CNAIR este motorul investițiilor din PNRR! Transparența este esențială, iar noul dashboard lansat de MIPE arată, negru pe alb, realitatea din teren. Dar dincolo de grafice și procente, aceste cifre spun povestea unei mobilizări exemplare și a unei echipe consolidate care stă în spatele rezultatelor”, a explicat Cristian Pistol.

Acesta a adăugat că echipa CNAIR, în colaborare cu constructori serioși, a demonstrat că este posibilă o absorbție eficientă a fondurilor.

Progrese pe A7 și A1

Șeful CNAIR a oferit și exemple concrete, referindu-se la cele mai importante proiecte finanțate prin PNRR:

Autostrada Moldovei (A7): „prinde contur pe zi ce trece.”

„prinde contur pe zi ce trece.” Autostrada A1: secțiunea finanțată din PNRR „avansează susținut.”

„Într-un timp record, am reușit să transformăm oportunitatea istorică a PNRR în șantiere active… Suntem instituția care ‘trage’ greul în absorbția fondurilor europene și o facem cu profesionalism. În spatele fiecărui jalon atins și a fiecărui kilometru de asfalt turnat stau mii de ore de muncă, decizii rapide și o echipă hotărâtă să lase ceva în urmă”, a conchis Cristian Pistol.