Spitalul Universitar și sute de blocuri din Capitală vor rămâne zilele următoare fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări, a anunțat luni compania Termoenergetica. Întreruperea alimentării vine în momentul în care meteorologii au anunțat, pentru zilele următoare, o scădere semnificativă a temperaturilor.
Compania Municipală Termoenergetica București anunță, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de reparație și remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice primare, în mai multe zone din Capitală. Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări.
Între zonele afectate se numără Șoseaua Mihai Bravu, Calea Văcărești, bulevardul Iuliu Maniu.
Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.
De-a lungul acestei săptămâni, temperaturile în București nu vor trece de 15 grade, cu minime de 6-7 grade pe timp de noapte.