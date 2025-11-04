Compania Municipală Termoenergetica București anunță, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de reparație și remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice primare, în mai multe zone din Capitală. Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

De-a lungul acestei săptămâni, temperaturile în București nu vor trece de 15 grade, cu minime de 6-7 grade pe timp de noapte.