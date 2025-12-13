Sorin Paul Stănescu: „M-am întâlnit într-o cameră de hotel cu generalul SRI C…”

„Mi-a cerut informații despre Elena Udrea. Lucruri legate de transferuri de bani făcuți în America.”

Stănescu leagă această întâlnire de evoluția ulterioară a propriului dosar penal:

„Eu cred că dosarul a fost făcut pentru că am angajat-o pe soția respectivului general SRI la Farmavet.”

„Au fost niște înțelegeri”

În aceeași înregistrare, Stănescu vorbește despre modul în care dosarul său ar fi fost „rezolvat”:

„Dosarul a mers mai departe, dar până la urmă s-a închis. Au fost niște înțelegeri.”

Dosarul Sorin Paul Stănescu – Farmavet a fost instrumentat de procurorul Marius Bulancea, unul dintre oamenii-cheie din conducerea DNA în perioada Laurei Codruța Kövesi. Rezultatul este incontestabil: dosarul s-a închis fără condamnare, iar prejudiciul de zeci de milioane de euro nu a fost recuperat integral.

Ziarul Operativ notează că în înregistrări apar afirmații privind posibile aranjamente informale și plăți pentru „optimizarea” parcursului dosarului, însă redacția nu validează factual aceste declarații, ci le publică pentru că ridică întrebări de interes public.

Relevanța pentru dezbaterea actuală

Publicația subliniază că Stănescu nu este prezentat ca victimă, ci ca o sursă din interiorul unui mecanism care, ani la rând, ar fi influențat dosare penale dincolo de sala de judecată.

Cazul este considerat relevant în contextul discuțiilor actuale despre „apărarea justiției”, pentru că se referă la perioada „câmpului tactic”, idealizată astăzi de unele partide și ONG-uri.

Ce urmează

Ziarul Operativ anunță publicarea unei serii de trei editoriale cu noi fragmente audio:

„Pasaje din care — potrivit conținutului lor — reiese fără echivoc percepția existenței unor plăți și aranjamente informale pentru «optimizarea» dosarelor penale.”

Publicația susține că miza nu este trecutul lui Stănescu, ci modelul de justiție care ar fi funcționat în acea perioadă și la care unii ar dori să se revină.