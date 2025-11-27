Chestorul Senatului, Ninel Peia, de la Grupul Parlamentar Pace-Întâi România, a declarat astăzi la Realitatea PLUS că moțiunea de cenzură intitulată “România nu este de vânzare – un Guvern fără USR” nu doar că a strâns semnăturile necesare, ci a obținut și sprijinul parlamentar pentru a fi adoptată.

“Din această cauză, credeți-mă, Premierul Bolojan a fugit de presă pentru că trebuia să dea explicații. În același timp, le mulțumesc colegilor senatori și deputați, parlamentarilor de la AUR și, în special, lui George Simion, pentru că au înțeles că este nevoie să ne unim forțele la nivel de țară și de Parlament”, a afirmat Peia.

Senatorul a adăugat că negocierile cu parlamentarii PNL, PSD și ai minorităților au fost fructuoase, asigurând că moțiunea va avea cele 233 de voturi necesare pentru trecere, indiferent de deciziile partidelor. “Domnul Bolojan, în brațe cu USR, va pleca de la guvernare!”, a concluzionat el.

Moțiunea a fost anunțată ieri în plenul comun al celor două Camere de Ninel Peia, însă inițiativa sa a fost întreruptă de președintele de ședință, care i-a tăiat microfonul pentru a împiedica ca anunțul să fie auzit în plen.

