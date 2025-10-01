Situație incredibilă la CFR Călători. Zeci de locomotive riscă să rămână trase pe linie moartă din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le are către o altă entitate din cadrul CFR – Electrificare CFR SA. Dacă nu se ajunge la un acord, din data de 7 octombrie ar urma ca locomotivele electrice să nu mai plece pe traseu, potrivit Club Feroviar.

Într-o adresă trimisă de conducerea SC Electrificare CFR SA către Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și spre știință CFR Călători, companiile notificate sunt anunțate în legătură cu datoriile acumulate și cu decizia de întrerupere a circulației locomotivelor electrice, arată documentul prezentat în exclusivitate de Club Feroviar.

DOCUMENT

„Vă notificăm că, începând cu data de 07.10.2025, va fi aplicată măsura de întrerupere a alimentării cu energie electrică prin retragerea dreptului de acces al unităţilor de tracţiune electrică aparţinând S.N.T.F.C. CFR Călători S.A., la infrastructura feroviară electrificată”, se arată în documentul semnat de directorul general al Electgrificare CFR SA, Ștefan-Răzvan Rădulescu.”

CFR Călători, îngropată în datorii către toate celelalte companii din cadrul CFR S.A.

Dacă această notificare își va produce efectele și locomotivele electrice rămân în depouri, impactul ar fi major asupra transportului pe calea ferată, deoarece pe majoritatea magistralelor se circulă cu tracțiune electrică, chiar dacă doar aproximativ 40% din rețeaua feroviară din România este electrificată.

Nu este prima amenințare cu tragerea pe dreapta a locomotivelor CFR Călători. La finele lunii august, CNCF CFR SA notifica CFR Călători privind intenția de a bloca accesul pe șinele de cale ferată a trenurilor Regio, din cauza datoriilor uriașe.

CFR Călători avea restanțe de circa 8 milioane de euro la plata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI). Situația s-a rezolvat temporar, prin achitarea parțială a datoriilor.