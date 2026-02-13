Tensiuni la Complexul Energetic Oltenia. Minerii de la Cariera Roșiuța au declanșat, în această dimineață, o grevă de avertisment de două ore. Protestul a blocat procesul de producție și reprezintă un semnal de alarmă transmis conducerii înainte de radicalizarea acțiunilor sindicale.

Dimineața a început sub semnul revoltei la Cariera Roșiuța, unde activitatea Complexului Energetic Oltenia a fost paralizată timp de două ore de o grevă de avertisment.

Dincolo de cifrele producției, protestul a scos la iveală o realitate brutală: mineri care, în loc de respect, primesc din partea Guvernului promisiuni goale și întârzieri umilitoare.

Imaginea simbolică a acestei disperări a fost oferită de un muncitor care a venit la protest purtând un jug la gât, flancat de o cruce masivă – un manifest vizual tăcut, dar violent, despre povara pe care clasa politică o pune pe umerii celor care încă țin aprinsă lumina în sistemul energetic național.

În timp ce la București se discută strategii de „tranziție verde”, în carieră, minerii urlă în vuvuzele dintr-un motiv de o banalitate strigătoare la cer: neplata tichetelor de masă, scrie gorjonline.ro