Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom, va fi alimentată din surse alternative, astfel încât să își poată continua activitatea, pe fondul crizei apei care afectează județele Prahova și Dâmbovița, în urma problemelor de la barajul Paltinu. Petrobrazi asigură circa 35% din cantitatea de carburanți consumată în România, iar autoritățile locale recunosc că următoarele zile sunt critice.

Decizia privind alimentarea cu apă a rafinăriei Petrobrazi a fost luată marți seară, într-o ședință la care au participat reprezentanți ai Ministerului Energiei, autorităților din Prahova, OMV Petrom, Transelectrica, Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Hidro Prahova, ISU Prahova și Termo Ploiești.

Operatorul Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova și furnizorul de agent termic Termo Ploiești vor asigura, în zilele următoare, alimentarea cu apă a rafinăriei de la Brazi, operată de compania OMV Petrom. „Aceste măsuri sunt esențiale pentru stabilizarea situației în intervalul critic de 72 de ore, astfel încât activitatea rafinăriei să poată continua fără întreruperi”, a transmis Consiliul Județean Prahova.

Instituția a precizat că funcționarea neîntreruptă a rafinăriei OMV Petrom „este vitală pentru securitatea energetică națională”, dând asigurări că toate instituțiile implicate „rămân în coordonare permanentă” până la revenirea la fluxul normal de alimentare cu apă.

Anunțul vine pe fondul unui haos total provocat de lipsa de comunicare și de interes între companiile care gestionează alimentarea cu apă potabilă a celor două județe. Peste 100.000 de oameni nu au apă curentă, iar activitatea spitalelor și a altor instituții de interes public din județele Prahova și Dâmbovița este afectată de blocajul provocat de defecțiunile de la barajul Paltinu.