Situație critică la Exploatarea Minieră Vulcan. Minerii s-au blocat în subteran, nemulțumiți de întârzierea plății salariilor cu două zile. În paralel, minerii de la Lupeni protestează în fața sediului exploatării. Directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului, incapabilă să gestioneze criza, și-a semnat demisia în fața protestatarilor, pe capota unui autoturism.

Minerii din schimburile 1 și 2 s-au blocat în subteranul Exploatării Miniere Vulcan, iar cei de la mina Lupeni protestează în fața minei, nemulțumiți de întârzierea plății salariilor, care trebuiau achitate în urmă cu două zile.

Directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, Eduard Mija, a demisionat la presiunea minerilor de la Lupeni, urmând să părăsească funcția dacă situația nu va fi rezolvată în cursul acestei zile, potrivit Rador Radio România.

Guvernul a adoptat joi o ordonanță de urgență prin care au fost alocate sumele necesare pentru achitarea salariilor minerilor din Valea Jiului, dar banii încă virați și potrivit reprezentanților Sindicatului „Muntele” nu se știe dacă vor fi achitate vineri.

”Nu avem o problemă acum legat de Guvern ceea ce se întâmplă în Valea Jiului, avem o problemă legată de management din ceea ce am înțeles de la colegii noștri și acest lucru s-a cerut, s-a solicitat, să fie clarificat de partea ministerială. a declarat joi ministul Energiei.

