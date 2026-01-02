Haos digital și șoc financiar la început de an. Site-ul Ghișeul.ro funcționează cu mari sincope sub fluxul masiv de vizitatori interesați de noile grile de impozitare. Românii care au încercat să își calculeze obligațiile fiscale pentru 2026 au fost întâmpinați de erori de sistem, dar și de cifre alarmante, după ce majorările de taxe adoptate la finalul anului trecut au început să fie vizibile în conturile de utilizator.

Platforma Ghișeul.ro, pilonul central al plăților digitale către statul român, a înregistrat vineri o perioadă de indisponibilitate tehnică de câteva ore, afectând mii de contribuabili aflați în plină cursă pentru achitarea obligațiilor fiscale.

Acest incident a survenit într-un moment critic, având în vedere proximitatea termenului-limită de 31 martie, dată până la care cetățenii pot beneficia de bonificația de 10% oferită pentru plata integrală a impozitelor. În ciuda acestui blocaj temporar, Autoritatea pentru Digitalizarea României reiterează faptul că soluțiile online rămân cele mai eficiente, permițând efectuarea plăților prin site-ul oficial sau prin aplicațiile dedicate pentru Android și iOS fără comision, procesul de creare a unui cont durând aproximativ cinci minute.

Accesul la serviciile complete ale platformei este condiționat de obținerea datelor de autentificare, procedură ce poate fi realizată prin trei metode principale. Prima și cea mai rapidă opțiune presupune validarea online a identității utilizând un card bancar personal emis de o instituție financiară din România înrolată în sistem, cu condiția ca solicitantul să fie atât titularul cardului, cât și al rolului fiscal. O a doua variantă implică interacțiunea directă cu Direcția de Taxe și Impozite Locale, unde datele de acces pot fi solicitate prin e-mail sau telefon în baza actului de identitate, această metodă fiind obligatorie pentru persoanele înregistrate cu NIF sau CIF. Persoanele juridice trebuie să urmeze un parcurs similar, contactând electronic primăria pe raza căreia dețin proprietăți, cu mențiunea că, odată eliberate datele de la o instituție, acestea sunt valabile pentru întregul portofoliu de bunuri, indiferent de localitate.

O alternativă modernă pentru accesarea sistemului este aplicația ROeID, care furnizează o identitate digitală unificată, validată prin pași stricți de verificare. Aceasta permite nu doar gestionarea dărilor prin Ghișeul.ro, ci și accesul la o gamă largă de servicii publice digitale, precum obținerea cazierului judiciar sau a istoricului sancțiunilor auto. Pentru situații specifice, cum este plata amenzilor sau a unor taxe cu valoare fixă deja cunoscută, platforma permite tranzacții rapide fără a fi necesară crearea unui cont de utilizator. Odată configurat accesul, contribuabilii pot utiliza orice card bancar care beneficiază de tehnologia 3D Secure pentru a finaliza plățile în siguranță, eliminând necesitatea deplasărilor fizice și a timpului pierdut la ghișeele clasice.