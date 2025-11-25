Poliția de Frontieră anunță că Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) a fost extins la încă patru puncte de trecere ale frontierei: Galați, Oancea (județul Galați), precum și aeroporturile din Iași și Cluj. Operaționalizarea a început luni, 24 noiembrie 2025.

În această etapă, EES funcționează prin preluarea automată a datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor din state din afara Uniunii Europene, informațiile fiind introduse în bazele de date ale sistemului. Deocamdată, nu sunt colectate date biometrice, precum imaginea facială sau amprentele digitale.

Sistemul se aplică exclusiv cetățenilor non-UE care intră în spațiul comunitar pentru șederi scurte de maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Cum funcționează EES

Pentru fiecare persoană non-UE care intră în România prin punctele deja active, EES înregistrează automat data și locul de intrare și ieșire, preia datele de identificare și, ulterior, biometrice (imagine facială și patru amprente digitale), calculând în mod automat durata șederii legale.

Scopul sistemului este de a înlocui ștampilarea manuală a pașapoartelor, fără a modifica drepturile de călătorie existente. Pe durata perioadei de tranziție, estimată la circa șase luni, pașapoartele vor continua însă să fie ștampilate.

La prima intrare după activarea sistemului se vor colecta datele necesare, iar la următoarele treceri de frontieră verificarea va fi automată, reducând timpii de așteptare.

Extinderea la Galați, Oancea, Aeroportul Iași și Aeroportul Cluj reprezintă o nouă etapă din implementarea treptată a EES în toate punctele de frontieră ale României.

