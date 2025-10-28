Sistemul de garanție-returnare s-ar putea aplica în cazul altor ambalaje, pe lângă cele care se colectează în prezent.

Fostul ministru al mediului, deputatul PNL Mircea Fechet, a depus la Parlament un proiect de lege în acest sens, argumentând că sistemul și-a dovedit eficiența, iar gradul de colectare a depășit în prezent 90%, comparabil cu situația din alte state membre ale Uniunii Europene.

Proiectul propune ca sistemul de garanție-returnare să includă ambalajele reutilizabile și borcanele cu capac din metal sau de plastic.

Sursa: Realitatea Financiara

