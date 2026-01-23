Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului critică dur proiectul de lege promovat de Guvernul Bolojan privind măsurile aplicabile personalului plătit din fonduri publice, calificându-l drept „o reformă comodă” și „un instrument de marketing politic”.

Potrivit comunicatului, sub pretextul unor măsuri provizorii valabile „până la 31.12.2026”, Executivul ar introduce modificări permanente în Codul administrativ, afectând grav stabilitatea și drepturile majorității angajaților din administrația centrală.

Sindicatul denunță o „fragmentare a regimurilor juridice” și o distribuție inechitabilă a protecțiilor și constrângerilor, în funcție de poziția ierarhică, nu de nevoile reale ale instituțiilor. „Se construiesc privilegii pentru vârful ierarhiei, în timp ce restul angajaților sunt împinși în incertitudine și vulnerabilitate”, se arată în document.

Organizația sindicală acuză Guvernul că evită orice justificare serioasă privind impactul bugetar, social sau asupra pieței muncii, preferând formule de tipul „nu e cazul”. În opinia sindicaliștilor, această abordare reprezintă „o degradare deliberată a funcției publice” și o încălcare a principiului constituțional al egalității.