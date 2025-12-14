Sindicatele îl contrazic dur pe premierul Ilie Bolojan, după ce acesta a afirmat că le mulțumește românilor care „sustin” măsurile de austeritate. Cartel ALFA transmite că această presupusă susținere nu există și că populația este, de fapt, împinsă spre sărăcie prin politicile actualului Guvern.

Într-o scrisoare deschisă care prezintă poziția adoptată de Consiliul General al CNS Cartel ALFA, sindicaliștii avertizează că „consensul aparent” din interiorul coaliției nu trebuie confundat cu acordul cetățenilor. Ei acuză că imaginea de sprijin public este întreținută artificial prin controlul politic asupra principalelor canale media, în timp ce măsurile „extrem de nocive” duc la sărăcirea populației și afectează activitatea economică.

Cartel ALFA subliniază că, deși oamenii au înțeles dificultățile țării, măsurile Guvernului sunt „incoerente și contradictorii”: reducerea veniturilor salariale, înghețarea salariilor și pensiilor, creșterea taxelor, menținerea inflației ridicate și lipsa unor măsuri pentru menținerea costului de trai în limite suportabile. În același timp, cheltuielile instituțiilor publice și privilegiile politice rămân neatinse.

Sindicaliștii acuză Executivul că protejează capitalul și grupurile de interese, amintind că România a devenit „un paradis fiscal” pentru companii, iar contribuțiile sociale sunt suportate disproporționat de lucrători. Ei critică și menținerea subvențiilor uriașe pentru partide, a indemnizațiilor parlamentarilor și a salariilor demnitarilor, în timp ce austeritatea este aplicată exclusiv asupra angajaților și pensionarilor.

În final, Cartel ALFA îi cere premierului să renunțe la politicile „protecționiste pentru grupurile de interese” și solicită creșterea salariului minim garantat în plată la 4.350 de lei, avertizând că actualele măsuri împing România într-o criză socială profundă.

Documentul INTEGRAL.

Prezenta la inaugurarea unui tronson din autostrada A3, șefl guvernului a afiramt, vineri, că „le mulțumește” românilor „pentru că înţeleg care este situaţia şi sunt convins că anul viitor, după ce aceste măsuri de corecţie îşi vor arăta efectele, vom putea să repunem economia pe baze sănătoase şi să creăm condiţii de dezvoltare în anii următori”.

