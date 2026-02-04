Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” organizează, miercuri, un protest pentru a atrage atenţia asupra nemulţumirilor salariaţilor din educaţie faţă de măsurile politice adoptate pentru diminuarea deficitului bugetar în sistemul de învăţământ.

Reprezentanţii celor trei federaţii susţin că aceste măsuri afectează direct salarizarea, condiţiile de muncă, precum şi statutul şi demnitatea profesiei didactice. Potrivit organizatorilor, la manifestaţie sunt aşteptaţi aproximativ 2.000 de participanţi.