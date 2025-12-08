Sindicatele au anunțat că vor ieși în stradă din cauza taxelor adoptate până acum și îi reproșează președintelui Nicușor Dan că nu și-a îndeplinit rolul de mediator între puterile statului și societate.

Sindicatele din domenii-cheie au amenințat și cu greva generală dacă le vor fi reduse veniturile și atrag atenția că va crește riscul ca românii aflați la un pas de sărăcie să fie împinși și mai mult în dificultate. Miercuri, sindicatele din educație vor ieși în stradă, la un miting de protest în Piața Victoriei.

Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, tot miercuri ar urma să aibă loc o ședință la Consiliul Național Tripartit, la Guvern, pe tema salariului minim.

Sindicatele vin cu propunerea de creștere a salariului minim la 4.350 de lei brut, fără a fi luate în calcul facilitățile fiscale.

Oameni care au muncit o viață spun că nu mai pot ține pasul cu prețurile și cu taxele care apar peste noapte. Mulți trăiesc din pensii mici, iar medicamentele le împovărează și mai mult bugetul. Alții simt că nu mai au niciun cuvânt de spus și că țara merge într-o direcție care îi lasă în urmă.