Sigma CVM România, membră a Saracakis Group of Companies, anunță numirea lui Alexandru Preduț în funcția de Director General, marcând astfel un nou capitol în dezvoltarea strategică și creșterea companiei pe piața din România.

Alexandru Preduț are peste 15 ani de experiență în leadership, dobândită în cadrul unor organizații de renume precum Inchcape plc, Toyota România, Țiriac Auto și Porsche Inter Auto România. Cu o experiență solidă acumulată pe multiple piețe din Europa și Africa, a gestionat operațiuni complexe și a contribuit semnificativ la îmbunătățirea performanței regionale a organizației.

Expertiza sa acoperă arii esențiale precum excelența operațională, strategia comercială, transformarea digitală și dezvoltarea organizațională. Îmbinată cu un stil de leadership colaborativ și orientat către oameni, această experiență îl recomandă pentru a conduce Sigma CVM România în următoarea etapă de creștere sustenabilă și extindere strategică pe piață.

Sub conducerea sa, Sigma CVM România intră într-o nouă etapă de dezvoltare, cu obiectivul de a-și consolida poziția pe piață, de a ridica standardele experienței oferite clienților și de a livra în continuare soluții inovatoare, adaptate unui sector agricol aflat într-o permanentă transformare.

În contextul preluării noii funcții, Alexandru Preduț a declarat:

„Sunt încântat să mă alătur Sigma CVM România într-un moment definitoriu al evoluției sale. Împreună cu echipa și partenerii noștri, sunt dedicat consolidării poziției noastre competitive, accelerării excelenței operaționale și construirii unei baze solide și reziliente pentru creșterea viitoare.

Cred cu tărie în potențialul semnificativ al brandurilor pe care le reprezentăm și în oportunitățile pe care le avem pentru a le consolida poziționarea, a ne extinde acoperirea și a genera o valoare și mai mare pentru clienții și partenerii noștri.”

„România reprezintă o piață strategică pentru dezvoltarea regională a grupului nostru. Experiența solidă și abilitățile de leadership ale lui Alexandru îl recomandă drept persoana potrivită pentru a conduce Sigma CVM România în următoarea etapă de creștere. Suntem încrezători că va consolida poziția noastră pe piață și va continua să genereze valoare pe termen lung pentru clienții și partenerii noștri.” – Roland W. Schacht, Business Unit Director CVM, Saracakis Group of Companies.

Sigma CVM România își reafirmă angajamentul față de inovație, orientarea către client și crearea de valoare pe termen lung, consolidându-și rolul de partener de încredere pe piața utilajelor agricole din România.

Despre Sigma CVM România

Sigma CVM România este un furnizor de top de soluții agricole, dedicat sprijinirii fermierilor în creșterea productivității și eficienței prin produse și servicii inovatoare oferite pe piața românească.

De la înființarea sa în București, Sigma CVM România – importator oficial Massey Ferguson la nivel național și distribuitor pentru Amazone, Siloking, Sky Agriculture, Irriland și multe altele – compania are o echipă formată din 100 de profesioniști în 9 locații, iar în 2022 a înregistrat o cifră de afaceri de 45 de milioane de euro, la doar un an și jumătate de la intrarea pe piață.



Despre Saracakis Group of Companies

Fondat în 1922 și menținut sub controlul familiei fondatoare până în prezent, Saracakis Group of Companies reprezintă un grup dinamic, cu prezență fizică în Grecia, precum și în Cipru, România și Bulgaria, prin intermediul filialelor sale.

Cu o prezență solidă în ecosistemul de afaceri grecesc de peste un secol, Saracakis Group of Companies desfășoară activități diversificate, incluzând produse și servicii inovatoare.

Saracakis Group of Companies este importator și distribuitor exclusiv pentru o gamă largă de autoturisme, vehicule comerciale și utilaje provenite de la producători internaționali de renume. Activitățile Grupului includ servicii de închirieri și leasing auto, prin afilierea strategică cu Kinsen, servicii de asigurare, prin subsidiara Apollon, precum și servicii de mediu, prin subsidiara Enser.

Prin angajamentul său față de operațiuni sustenabile și o abordare centrată pe oameni, Grupul își propune să depășească așteptările clienților, oferind produse inovatoare și servicii cu valoare adăugată, prin soluții și experiențe personalizate. Acționând constant cu integritate și respect față de istoria și tradiția sa, dar și față de oamenii săi, organizația este dedicată unei creșteri solide și responsabile, eticii în afaceri și unei strategii prudente de investiții.



Indicatori cheie de performanță 2024:

Cifră de afaceri anuală >331 milioane euro, Număr angajați >1.079, Rețea retail >350 locații (proprii și partenere), Branduri internaționale gestionate >23 (Volvo, Honda, Mitsubishi, Komatsu, Massey Ferguson și altele).

