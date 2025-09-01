Adrian Vasilescu, consilier de strategie la BNR, a transmis un mesaj direct către români în contextul dificultăților economice actuale: să își drămuiască atent cheltuielile și să fie mai atenți la modul în care își administrează banii. Într-un interviu exclusiv pentru Realitatea Plus, în care a lămurit rolul vizitei FMI, perspectivele inflației și situația finanțelor publice, Vasilescu a subliniat că prudența și cumpătarea rămân cele mai sigure instrumente pentru a trece peste presiunile financiare din prezent.

FMI nu vine cu măsuri de austeritate

Realitatea Plus: Ajutați-ne să înțelegem ce măsuri dure ne-ar putea impune de această dată FMI. Avem experiența crizei din 2008-2010, când oamenii de la stat au fost dați afară, pensiile înghețate, salariile scăzute, și să coroborăm prezența lor cu faptul că 70.000 de oameni angajați la stat își vor pierde joburile, 25%. Credeți că în această variantă va fi aprobat pachetul, finalmente, în ceea ce privește reforma administrației locale?

Adrian Vasilescu: Vă rog să nu amestecați Fondul Monetar Internațional cu evenimentele care s-au întâmplat în 2010. NU există absolut nicio legătură. FMI vine în România așa cum a fost în SUA, așa cum merge în Franța, în Germania, în Olanda, în toate țările care sunt membre FMI pentru a discuta chestiuni la zi, pentru a da o îndrumare fără să impună nimic pentru că nu le cerem nimic. Nu e vorba de vreun împrumut care să fie solicitat FMI.

Realitatea Plus: Ce vor să afle, de ce vin?

Adrian Vasilescu: Vin anual sau de două ori pe an în America, în Olanda, în România și în toate țările care sunt membre FMI. Fac analize pentru că trebuie să știe ce se întâmplă în lumea asta.

Realitatea Plus: În condițiile în care ne împrumutăm la cele mai mari dobânzi din UE, în condițiile în care avem cea mai mare inflație la nivelul UE, în condițiile în care premierul a anunțat în Bloomberg că riscăm să intrăm în incapacitate de plată?

Adrian Vasilescu: Da, nu este niciun pericol de incapacitate de plată, sigur că spune premierul că este un risc. Un risc înseamnă o ipoteză.

Explicațiile BNR privind evoluția prețurilor

Realitatea Plus: BNR a venit cu un avertisment dur în ceea ce privește creșterea prețurilor în perioada imediat următoare, tocmai în baza măsurilor de austeritate. Cum va impacta scoaterea din sistem a aproximativ 70.000 de angajați la stat?

Adrian Vasilescu: Banca Națională nu dă avertismente, pur și simplu BNR face analize, face analize de evenimentele care au decurs și dă publicității, vorbește cu publicul, cu autoritățile, în public, nu în secret, face comentarii privind evenimentele care s-au petrecut și face prognoze pentru evenimentele viitoare. Unele prognoze sunt confidențiale. Prognoza pentru cursul de schimb, prognoza pentru dobânzile de referință sunt confidențiale pentru că, dacă BNR s-ar pronunța public asupra lor, ne putem trezi că piețele se apucă să ia decizii în urma acestor prognoze. De asta nu le facem publice.

Facem publică doar prognoza pentru inflație, și acum nu e vorba de un avertisment. Banca Națională a explicat foarte clar că, după ce am avut anul 2023 care a fost în întregime un an de dezinflatie, adică de încetinire a creșterii inflației, după ce am avut anul 2024 din ianuarie până în septembrie, inclusiv septembrie, a fost de asemenea o perioadă de dezinflatie, adică de încetinire a inflației, a venit trimestrul 4, un șoc inflaționist în America, în Marea Britanie, în toată zona euro, și în România care nu a fost ocolită de acest șoc inflaționist.

Am făcut foarte bine față acestui șoc inflaționist, am prezentat una dintre cele mai puternice rezistențe în tot arcul ăsta împotriva acestui șoc inflaționist. Și după aceea am avut 4 luni, un trimestru și încă o lună aprilie de dezinflatie curată. Ei bine, s-a rupt filmul. Nu e nevoie să repet ce a fost atunci, o presiune puternică din partea investitorilor străini care au intrat în alertă cu privire la banii lor investiți aici în titluri de stat în România, și acum, așa cum a arătat clar guvernatorul, urmează încă dezinflatie.

Sfat pentru populație: cumpătare în cheltuieli

Realitatea Plus: Ce îi sfătuiți pe oameni cum să își gestioneze banii în vremurile acestea grele din punct de vedere financiar?

Adrian Vasilescu: Eu pot să dau sfatul pe care l-au dat americanii. Vedeți cum vă drămuiți cheltuielile, cum vă drămuiți banii, vedeți de unde faceți cumpărăturile ca să nu îi încurajați pe cei care vor să profite de inflație. Asta le spun americanii cetățenilor lor. Este cel mai bun sfat.

