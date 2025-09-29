Cresterea TVA de la anul va genera o crestere a inflatiei cu inca 3-4 procente procentuale, a atras atentia Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, ceea ce va fi un dezastru pentru economie. Acesta avertizează că urmează încă 12 luni de inflatie ridicata si doar in toamna anului viitor este posibil sa asistam la o revenire a inflatiei la pragul de 3,5%.

Adrian Vasilescu: Să vină inflația din valoarea adăugată este cea mai gravă problemă pentru România.

Dacă nu ar fi fost făcută această creștere a TVA-ului, practic cele trei agenții de rating ne-ar fi dus în situația în care eram o țară nerecomandată investitorilor, iar povara ar fi fost mult mai mare și mult mai lungă.

Realitatea Plus: Dacă TVA va fi majorată la 25%, așa cum ne-a anunțat ministrul de Finanțe că ar fi posibil de la anul, cu cât va crește inflația? Cu câte puncte procentuale?

Adrian Vasilescu: Cu 2, 3, 4.

Nu e niciun dubiu. BNR a anunțat, prin vocea guvernatorului, că inflația va mai dura încă patru trimestre.

Acum, inflația este foarte mare. A ajuns la aproape 10%.

Pentru America, 2%. Pentru UK: 2%. Zona euro: 2%. Pentru România și pentru Polonia: 2,5%. Ungaria: 3%. Atât trebuie să fie inflația ca să răsuflăm ușurați.

Patru trimestre înseamnă 12 luni.

Realitatea Plus: La anul, pe vremea aceasta, prognozează BNR o inflație sub 4%?

Adrian Vasilescu: Sub 3,5%

Sursa: Realitatea Financiara