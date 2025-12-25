Pavel Durov, cofondatorul Telegram, a lansat un atac extrem de dur la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, pe fondul interdicțiilor impuse de Statele Unite unor oficiali europeni. Durov consideră că liderul de la Paris este principalul susținător al măsurilor de cenzurare a spațiului virtual pe care UE încearcă să le impună.

„Arhitectul sancționat al legii UE privind cenzura este un aliat apropiat și numit de Macron. Confruntându-se cu un nivel extrem de scăzut al popularității, Macron încearcă să reducă la tăcere criticii online transformând întreaga UE într-un gulag digital — prin cenzură (DSA) și supraveghere în masă (Chat Control)”, a scris cofondatorul Telegram, Pavel Durov, pe X, ca reacție la decizia SUA de a impune sancțiuni unui număr de oficiali europeni, printre care Thierry Breton, un aliat apropiat al lui Macron.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite au interzis intrarea în țară a actorilor cheie din acest efort global de cenzură.

Durov, naturalizat francez în 2021, a fost pus sub acuzare în august 2024 pentru o serie de infracțiuni din sfera crimei organizate, justiția franceză acuzându-l că nu a acționat împotriva difuzării de conținuturi infracționale pe platforma sa criptată Telegram.

