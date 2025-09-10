Procurorii DNA au prezentat, miercuri, datele și probele care au stat la baza punerii sub control judiciar a șefilor companiei energetice de stat ELCEN. Potrivit referatului, directorul general Claudiu Crețu ar fi solicitat o șpagă de un milion și jumătate de euro pentru a-și da avizul privind vânzarea către o firmă privată a unui teren care aparține ELCEN.

Potrivit comunicatului DNA, „în data de 10 iulie 2025, inculpatul Creţu Sârbu Claudiu-Ionuţ ar fi pretins, prin intermediul complicelui Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel, administratorului unei societăți comerciale suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societății comerciale respective.”

Separat, Crețu ar fi primit anterior și 40.000 de lei pentru urgentarea unor plăți, iar Zamfiroi ar fi pretins 50.000 de lei pentru îndeplinirea unor acte de serviciu.

Măsuri restrictive și obligații sub control judiciar

Pe durata celor 60 de zile de control judiciar, cei doi inculpați nu au voie să părăsească teritoriul României, să își exercite funcțiile în cadrul ELCEN sau să comunice cu martorii și ceilalți participanți la dosar. DNA precizează că „în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.”

COMUNICATUL INTEGRAL AL DNA

Ancheta continuă și pentru alte persoane

În dosar se mai efectuează cercetări față de alte persoane pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție. DNA subliniază că „punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal […] care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”

Anca Alexandrescu: „Directorul Claudiu Crețu a fost girat de PNL și în special de Sebastian Burduja”

Într-o intervenție la Realitatea Plus, jurnalista Anca Alexandrescu a atras atenția asupra traseului profesional al acestuia, afirmând că a fost girat tot timpul de PNL și, în mod special, de fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, actualmente consilier onorific al premierului Ilie Bolojan.

Jurnalista a adus în discuție și situația companiei Elcen, care, ca orice gigant energetic, a devenit atât o vacă de muls pentru firmele așa-numiților „băieți deștepți”, cât și o sinecură politică.

„Este foarte clar, trebuie doar să aplici principiul „follow the money”. ELCEN și Termoenergetica sunt de ani de zile, încă din vremea mandatului de primar general al lui Traian Băsescu, o gaură neagră a Bucureștiului, unde se plătesc sume colosale pentru termoficarea din București,” a explicat jurnalista.