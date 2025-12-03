Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a avertizat miercuri asupra riscurilor majore ale propunerii Comisiei Europene de a utiliza activele îngheţate ale băncii centrale ruse pentru a acorda împrumuturi Ucrainei, calificând ideea drept „o soluţie forţată” din punct de vedere legal şi financiar.

Declaraţiile vin în contextul în care Comisia a supus atenţiei statelor membre UE două variante pentru a furniza Kievului 90 de miliarde de euro în următorii doi ani: fie prin valorificarea activelor ruseşti blocate, fie prin emiterea de datorie pe pieţele internaţionale.​

Lagarde a subliniat necesitatea respectării dreptului internaţional şi a evitării oricăror ameninţări la adresa stabilităţii financiare europene, potrivit news.ro.

Ea a evidenţiat rolul BCE de a semnala pericolele implicate, mai ales că activele ruseşti sunt depozitate la Euroclear, o cameră de compensare esenţială pentru sistemul financiar al regiunii, punând în balanţă atât funcţionarea acesteia, cât şi reputaţia întregii zone euro.