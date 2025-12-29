Sedință crucială astăzi la Curtea Constitutională, după ce ieri magistrații au amânat decizia pe reforma pensiilor speciale, iar acum se fac calcule politice de ultimă oră. Specialiștii spun că amânarea repetată îl ajută pe premier să își țină scaunul. Toate în contextul în care Bolojan spunea că își va da demisia dacă CCR va da aviz negativ.

UPDATE 9:35 – Ședința ar urma să înceapă la ora 10.00. E nevoie ca toți cei 9 judecători să fie prezenți astăzi pentru a votat. Dacă va lipsi chiar și un singur judecător există două variante: fie să asistăm la o nouă amânare, fie ca acest proces să intre pe rol.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Sunt tensiuni puternice la Curtea Constituțională, unde decizia pe reforma pensiilor speciale a fost din nou amânată. Cei nouă judecători urmează să se întrunească pentru o decizie finală și este luată în calcul inclusiv amânarea în urma neînțelegerilor pe care le-au avut.

Concret, patru dintre magistrați, cei care au susținut amânarea, au ieșit din sală, iar astfel votul nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum. Specialiștii spun însă că blocajul de la CCR ar putea fi salvarea premierului Ilie Bolojan, iar o decizie pe reforma pensiilor speciale ar putea fi dată abia după rotativă.

Premierul a susținut că dacă CCR nu va da aviz pozitiv atunci își va da demisia. Analiștii spun că asta ar putea conduce pe viitor la un guvern condus de AUR.