Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României se reunește luni în prima ședință de politică monetară din acest an, una cu miză uriașă pentru milioane de români cu credite. În cadrul întâlnirii, BNR va decide nivelul dobânzii-cheie, indicatorul care influențează direct costul împrumuturilor în lei.

Analiștii financiari se așteaptă ca instituția să mențină dobânda de politică monetară la peste 6%, în condițiile în care inflația rămâne ridicată și a depășit prognozele oficiale, potrivit Realitatea Plus. O eventuală reducere este considerată improbabilă în acest moment, având în vedere presiunile persistente asupra prețurilor.

Dobânda-cheie influențează evoluția indicilor de referință folosiți la calcularea ratelor bancare. În prezent, ROBOR la trei luni stagnează la 6%, în timp ce IRCC a coborât sub 6%, însă scăderea nu s-a reflectat încă în mod semnificativ în ratele lunare.

Pentru un credit de 250.000 de lei contractat pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară depășește în continuare 2.000 de lei, ceea ce pune presiune pe bugetele familiilor.

Decizia BNR este așteptată cu interes atât de economiști, cât și de debitori, într-un context economic marcat de inflație ridicată, consum temperat și incertitudini externe.