În plină austeritate, BNR se reunește mâine și decide ce se întâmplă cu dobânda cheie, cea care influențează costul ratelor românilor. Analiștii susțin ca experții Consiliului de Administrație vor menține indicatorul la valoarea din prezent din cauza incertitudinilor create de noile taxe.

Analiștii prognozează că inflația ar putea ajunge chiar la 10%, ceea ce va duce la scăderea puterii de cumpărare.

BNR ÎN ȘEDINȚĂ DUPĂ PRIMUL PACHET DE TAXE CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DOBÂNDA CHEIE



dobânda cheie – 6,50% (la același nivel din 8 august 2024)

prognoza analiștilor – BNR va menține dobânda la același nivel



ROBOR la 3 luni – 6,60%

IRCC – 5,55% – estimare luna octombrie – IRCC 6,06%



INFLAȚIA EXPLODEAZĂ DUPĂ TAXELE GUVERNULUI



iunie 2025 – rata inflației 5,7%



Prognoze pentru final de an



Care sunt cele trei scenarii

Rata inflației 7,5%

Rata inflației 8%

Rata inflației 8%



