Hidroelectrica se confruntă cu un record sumbru de producție în acest an, din cauza secetei prelungite, după cum a avertizat luni președintele companiei, Bogdan Badea. Se estimează că producția totală a companiei va atinge „un pic peste 11 terawați-oră”, fiind cea mai slabă performanță din istoria acesteia.

În ciuda acestui deficit hidrologic istoric, compania reușește să mențină o „performanță financiară foarte bună”, proiectând un profit de 3 miliarde de lei.

Iată o variantă rescrisă, structurată pe ideile principale ale declarațiilor lui Bogdan Badea. Președintele directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, a avertizat luni că 2025 va aduce „cel mai sumbru record de producție” din istoria companiei, estimată la puțin peste 11 TWh. Această cifră ar plasa producția chiar sub nivelul anului în care Hidroelectrica a intrat în insolvență, confirmând că este cel mai secetos an cu care s-a confruntat compania.

Performanțe financiare bune și riscul hidrologic

În ciuda producției scăzute, Badea a subliniat că Hidroelectrica va înregistra un profit de 3 miliarde de lei. Deși pare un profit mic raportat la anii precedenți, este considerat o „performanță financiară foarte bună” având în vedere producția de doar 11 TWh.

Badea a precizat că, deși rezervele din lacuri sunt mai bune decât anul trecut (73% față de 64%), compania este obișnuită să gestioneze riscul hidrologic. El a menționat că, deși prognozele meteo indică o posibilă schimbare de tipar cu ierni mai blânde, compania rămâne pregătită, fiind un furnizor esențial de stabilitate în sistemul energetic.

Critici la adresa reglementării și problemelor de pe piața liberă

Oficialul Hidroelectrica a atras atenția asupra riscului legislativ și de reglementare, care a generat distorsiuni în sector. El și-a exprimat bucuria că piața a revenit la piața liberă, considerată singura în măsură să stabilească prețul corect. „Mă bucur să constat că foarte mulți mari furnizori de energie au adus prețurile în zona prețurilor pe care Hidroelectrica le practică pentru populație, cu mențiunea că la noi e Black Friday în fiecare zi, dar ușor-ușor, piața se așează”, a declarat Badea, promițând o „surpriză plăcută” pentru clienți la finalul lunii.

Investiții blocate

Bogdan Badea a mulțumit Parlamentului pentru o lege recent adoptată care va ajuta la finalizarea investițiilor în noi centrale. Acestea sunt absolut necesare pentru a echilibra infuzia accelerată de capacități regenerabile (solar și eolian) în sistem.

Totuși, Hidroelectrica se luptă în continuare cu blocaje legislative și incoerențe care au dus la suspendarea unor proiecte în instanță, precum hidrocentrala de la Răstolița. Deși speră ca situația de la Răstolița să se clarifice în decembrie, punerea în funcțiune nu va fi posibilă în acest an.

Compania accelerează investițiile în hibridizare, vizând combinarea centralelor clasice cu surse regenerabile și adăugarea de stocare (baterii). Obiectivul este mutarea producției de energie din mijlocul zilei către seară (vârfurile de consum), reducând astfel tensiunea tehnică și comercială pe piață. Printre proiectele menționate se numără, adăugarea de capacități de stocare la parcul eolian de la Crucea, un proiect de fotovoltaic flotant de 10 MW și o licitație pentru un proiect de stocare la Porțile de Fier 2.

Badea a concluzionat că este esențial să se accepte dezvoltarea noilor tehnologii și să se folosească sinergiile dintre ele, pentru că aportul de noi capacități regenerabile va genera, în timp, o scădere a prețurilor.