Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a coborât în Mina Livezeni: ”Am participat la extracţia a 5 tone de cărbune”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a coborât în Mina Livezeni el precizând că a vrut să înţeleagă la faţa locului problemele şi riscurile cu care se confruntă în fiecare zi cei care lucrează acolo şi pentru a găsi împreună soluţiile de care Valea Jiului are nevoie. Ministrul spune că a participat la extracţia a 5 tone, cu un utilaj de provenienţă sovietică, din anii ‘80. El mai afirmă că a reuşit în ultimele săptămâni să îndeplinească o dorinţă de ani de zile a acestor oameni: salvarea celor peste 2000 de locuri de muncă şi înfiinţarea unei noi companii, Complexul Energetic Valea Jiului, care are parte de un nou început.

”Scriu aceste rânduri după două zile pe care nu le voi uita niciodată. Am coborât la 300 de metri către inima pământului, acolo unde sunt “oameni şi cărbune”, vorba lui Geo Bogza. Am fost în Mina Livezeni pentru două ore, printre cele mai preţioase ale întregului mandat de ministru. Despre cărbuni: am participat la extracţia a 5 tone, cu un utilaj de provenienţă sovietică, din anii ‘80. Aici, la Livezeni, e singura mină dintre cele 4 rămase în Valea Jiului unde există mecanizare. Faptul că maşinăria aceasta încă funcţionează astăzi e un mic miracol, dovadă a muncii şi inventivităţii româneşti”, a scris Burduja pe Facebook.



Ministrul mai spune: ”Despre oameni? Greu să exprim totul în câteva rânduri. Sunt români cu feţele şi braţele murdare de cărbune, dar cu sufletele curate. Oameni care pleacă de acasă şi nu ştiu dacă se mai întorc. Oameni care muncesc în patru schimburi şi asta de generaţii întregi. Din palmele lor a fost repornită economia României după cel de-al Doilea Război Mondial. Iar acum nu ne cer decât respect, apreciere şi o bucată de pâine pe masa familiilor lor, din munca şi din sacrificiul lor”.



Burjuja afirmă că a coborât în mină alături de ei ”din respect pentru cine sunt şi ce fac aceşti români şi din dorinţa de a înţelege la faţa locului problemele şi riscurile cu care se confruntă în fiecare zi dar şi pentru a găsi împreună soluţiile de care Valea Jiului are nevoie”.



”Deja am reuşit în ultimele săptămâni să îndeplinim o dorinţă de ani de zile a acestor oameni: salvarea celor peste 2000 de locuri de muncă şi înfiinţarea unei noi companii, Complexul Energetic Valea Jiului, care are parte de un nou început. Acum depinde de noi toţi să asigurăm un altfel de viitor”, mai spune Burduja.