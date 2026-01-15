Guvernul modifică regulile de impozitare și radiere. Noul Cod Fiscal prevede ca impozitul auto să fie colectat o singură dată, la data vânzării, pentru vehiculele care își schimbă proprietarul în cursul aceluiași an. Măsura este însoțită de norme mai clare privind radierea, în scopul de a fluidiza evidența parcului auto național.

Proiectul de lege publicat de Ministerul Dezvoltării vizează simplificarea procedurilor administrative și clarificarea obligațiilor fiscale pentru proprietarii de vehicule, eliminând ambiguitățile actualului sistem.

În prezent, impozitul auto este datorat exclusiv de persoana care deține vehiculul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, regulă care a generat numeroase dificultăți în cazul mașinilor cumpărate, înmatriculate și revândute în decursul aceluiași an calendaristic.

Noua reglementare introduce un termen unic de plată adaptat tranzacțiilor rapide

Pentru a corecta aceste situații, noua reglementare introduce un termen unic de plată adaptat tranzacțiilor rapide: impozitul aferent anului respectiv va fi achitat direct la momentul înstrăinării mașinii. Astfel, obligația fiscală este soluționată pe loc, nemaifiind amânată pentru anul următor.

Pe lângă modificările privind taxarea, documentul stabilește reguli mai riguroase și pentru radierea din circulație. Proprietarii vor fi obligați să depună declarația de radiere la organul fiscal în termen de maximum 30 de zile de la data scoaterii efective din evidență.

Impozitul va înceta să mai fie datorat începând cu data de 1 ianuarie a anului următor radierii, însă procesul va fi condiționat strict de achitarea prealabilă a tuturor obligațiilor fiscale restante legate de vehiculul respectiv.