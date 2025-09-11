Schimbare importantă pentru firmele care trec de la statutul de neplătitoare la cel de plătitoare de TVA. Potrivit ultimelor modificări din Codul Fiscal, acestea sunt obligate să anunțe la ANAF chiar în ziua în care depășesc plafonul anual până la care nu erau obligate să plătească această taxă. Vechea reglementare era că societățile aveau un răgaz până în data de 10 a lunii următoare.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 22/2025, regulile privind înregistrarea în scopuri de TVA au fost modificate semnificativ. Astfel, formalitățile de înregistrare TVA trebuie întocmite și transmise în ziua depășirii plafonului, fără a mai fi permisă amânarea solicitării până pe data de 10 a lunii următoare depășirii plafonului de 395.000 lei, potrivit portalului de specialitate Info TVA.

Autoritățile fiscale le recomandă contribuabililor să urmărească atent cifra de afaceri și să acționeze rapid pentru a evita sancțiuni sau pierderea dreptului de deducere.

De exemplu, dacă o societate depune formularul de înregistrare TVA în data de 11 septembrie 2025, aceasta va fi considerată înregistrată începând cu aceeași zi, iar regimul de taxare se aplică inclusiv pentru tranzacțiile realizate în ziua respectivă. Potrivit vechilor reglementări, depunerea documentelor era permisă până pe 10 octombrie, deci societatea avea un răgaz de aproape o lună.