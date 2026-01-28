WhatsApp se pregătește pentru una dintre cele mai mari schimbări din istoria platformei: introducerea reclamelor. Măsura va fi testată inițial în Statele Unite, iar reclamele vor apărea în secțiunile Statări și Canale. Meta, compania care deține WhatsApp, va oferi și o alternativă: un abonament plătit pentru cei care vor să folosească aplicația fără publicitate.

 
