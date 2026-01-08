Erorile de calcul din nota de fundamentare a schemei de ajutor pentru energie forțează autoritățile să schimbe regulile jocului. Oficialii caută soluții pentru a simplifica procedura și a extinde accesul beneficiarilor la subvenții.

Autoritățile pregătesc o schimbare majoră în modul de acordare a sprijinului de 50 de lei pentru facturile la energie electrică. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi, la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național, că beneficiarii vulnerabili ar putea primi acest ajutor direct pe factură, fără a mai fi necesară înscrierea pe platforme online sau deplasarea la oficiile poștale.

Adio carduri fizice

Noua formulă de lucru, dezvoltată împreună cu distribuitorii și furnizorii, vizează simplificarea radicală a procesului prin verificarea automată a bazelor de date. „Lucrăm la un mecanism de cross-check pentru persoanele cu venituri sub 2.000 de lei, astfel încât suma să fie scăzută direct din factură. Este o formă mult mai practică, prin care nu mai punem oamenii pe drumuri să ridice carduri fizice sau să se plimbe cu ele la poștă”, a explicat Bogdan Ivan.

Când intră în vigoare noile reguli?

Deși actuala schemă a fost prelungită pentru întreg anul 2026, procedura simplificată este programată să devină operațională după data de 1 aprilie, imediat după expirarea mecanismului actual (31 martie). Măsura vizează protejarea a aproximativ 2,1 milioane de puncte de consum, impactând viața a circa 3,5 milioane de români.

De ce este necesară schimbarea?

Decizia de a automatiza procesul vine după ce cifrele oficiale au arătat un grad scăzut de utilizare a ajutorului actual.

Estimarea inițială era de 2,1 milioane de gospodării (peste 4 milioane de beneficiari). În realitate, doar aproximativ 990.000 de cereri au fost depuse. Din cele 708.000 de tichete emise, doar aproximativ 350.000 de carduri fizice au ajuns efectiv la beneficiari până în decembrie, adică doar jumătate din totalul celor validate.

Cine sunt beneficiarii eligibili?

Ajutorul de 50 de lei se acordă în prezent persoanelor care îndeplinesc următoarele criterii de venit:

Persoane singure: venit net lunar de maximum 1.940 lei.

Familii: venit net lunar per membru de maximum 1.784 lei.

În paralel cu aceste schimbări, statul trebuie să gestioneze și ieșirea graduală din schema de plafonare a prețurilor la gaze, în contextul în care datoriile către furnizori sunt estimate de ANRE la aproximativ 8 miliarde de lei.