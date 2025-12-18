Uniunea Europeană s-a răzgândit și a luat decizia, oficial, de a nu mai implementa drasticele norme „Green Deal”, care prevedeau ca, odată cu anul 2035, în Europa să fie comercializate doar mașini electrice.

Planul inițial al Uniunii Europene de a interzice complet comercializarea vehiculelor cu motor termic din 2035 a fost revizuit după negocieri intense și presiuni din partea industriei auto.

Gură de oxigen pentru constructorii auto europeni, sufocați de cei chinezi

Această schimbare oferă o gură de oxigen producătorilor europeni, care se confruntau cu un dezavantaj competitiv major în fața companiilor chineze, mult mai avansate în tehnologia electrică.

Noua strategie oficială a Comisiei Europene înlocuiește interdicția totală cu o țintă de reducere a emisiilor de 90% față de nivelul de referință din 2021.

Oțelul cu amprentă redusă de carbon, cerință expresă de la UE

Diferența de 10% poate fi compensată prin soluții sustenabile, cum ar fi utilizarea oțelului cu amprentă redusă de carbon produs în UE, a biocombustibililor sau a carburanților sintetici (e-fuels).

Astfel, producătorii nu mai sunt obligați să abandoneze motoarele diesel și pe benzină, ci trebuie să creeze un mix tehnologic eficient care să includă vehicule electrice, hibrizi și motoare clasice optimizate.

De exemplu, un constructor va trebui să scadă media emisiilor flotei sale de zece ori, obiectiv devenit realizabil prin diversificarea ofertei și rafinarea tehnologiilor de ardere internă pentru noii combustibili ecologici.

„Supercreditele”, susținute din fonduri nerambursabile, pentru cumpărătorii de mașini cu emisii zero

În completarea acestor măsuri, Uniunea Europeană lansează mecanisme de sprijin pentru piața verde, precum „supercreditele” finanțate din fonduri nerambursabile pentru achiziția mașinilor cu emisii zero.

Totodată, pentru a stimula competitivitatea locală și a reduce dependența de importuri, sectorul bateriilor electrice va beneficia de un buget de 1,8 miliarde de euro destinat împrumuturilor fără dobândă pentru inovație.